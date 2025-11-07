Китай розробляє нову систему ліцензування експорту рідкісноземельних металів, яка має спростити та пришвидшити відправлення, але не означає повного скасування обмежень, на що сподівалися у Вашингтоні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Деталі

Міністерство торгівлі Китаю поінформувало окремих експортерів, що вони зможуть подавати заявки на спрощені дозволи, повідомили співрозмовники агентства.

Відомство також представило перелік документів, які потрібно буде подати. Нові ліцензії, як очікується, діятимуть один рік і можуть дозволяти більші обсяги експорту.

Однак, попри публічні заяви Білого дому, який назвав ці кроки «де-факто завершенням контролю за експортом рідкісноземельних металів», китайські офіційні особи на закритих зустрічах уточнили, що робота над новою системою триває і процес може затягнутися на кілька місяців.

Галузеві інсайдери наголошують, що загальні дозволи не означають зняття квітневих обмежень, які суттєво порушили глобальні ланцюги постачання.

За оцінками джерел, деталі нової системи ліцензування можуть бути оприлюднені до кінця року.

Водночас компанії, пов’язані з оборонною чи іншими чутливими сферами, ймовірно, стикнуться з жорсткішими вимогами. З понад 2000 заявок європейських компаній на експорт, поданих із квітня, китайська влада схвалила трохи більше половини.

Контекст

Китай, який забезпечує понад 90% світового виробництва оброблених рідкісноземельних металів і магнітів, використовує експортні обмеження як інструмент впливу у торговельному суперництві зі США.

Після домовленості між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном Пекін оголосив про річну паузу дії частини обмежень, запроваджених у жовтні, проте не уточнив, чи це стосується жорсткіших правил, ухвалених у квітні.