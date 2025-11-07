Підписка від 49 грн
Китай відкриє експорт рідкісноземельних металів: повного зняття обмежень, на які розраховує Трамп, не буде – Reuters

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Китай розробляє нову систему ліцензування експорту рідкісноземельних металів, яка має спростити та пришвидшити відправлення, але не означає повного скасування обмежень, на що сподівалися у Вашингтоні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

  • Міністерство торгівлі Китаю поінформувало окремих експортерів, що вони зможуть подавати заявки на спрощені дозволи, повідомили співрозмовники агентства. 
  • Відомство також представило перелік документів, які потрібно буде подати. Нові ліцензії, як очікується, діятимуть один рік і можуть дозволяти більші обсяги експорту.
  • Однак, попри публічні заяви Білого дому, який назвав ці кроки «де-факто завершенням контролю за експортом рідкісноземельних металів», китайські офіційні особи на закритих зустрічах уточнили, що робота над новою системою триває і процес може затягнутися на кілька місяців. 
  • Галузеві інсайдери наголошують, що загальні дозволи не означають зняття квітневих обмежень, які суттєво порушили глобальні ланцюги постачання.
  • За оцінками джерел, деталі нової системи ліцензування можуть бути оприлюднені до кінця року. 
  • Водночас компанії, пов’язані з оборонною чи іншими чутливими сферами, ймовірно, стикнуться з жорсткішими вимогами. З понад 2000 заявок європейських компаній на експорт, поданих із квітня, китайська влада схвалила трохи більше половини.

Контекст

Китай, який забезпечує понад 90% світового виробництва оброблених рідкісноземельних металів і магнітів, використовує експортні обмеження як інструмент впливу у торговельному суперництві зі США. 

Після домовленості між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном Пекін оголосив про річну паузу дії частини обмежень, запроваджених у жовтні, проте не уточнив, чи це стосується жорсткіших правил, ухвалених у квітні.

