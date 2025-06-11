Представники США та Китаю досягли рамкової угоди, яка має відновити торговельне перемир’я та скасувати китайські обмеження на експорт рідкісноземельних металів. Водночас сторони не продемонстрували значного прогресу в розв’язанні давніх торговельних суперечок. Про це пише Reuters 10 червня.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Деталі
- Після двох днів напружених переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив журналістам, що угода додає конкретики до домовленостей, досягнутих минулого місяця в Женеві. Тоді сторони домовилися про зниження взаємних каральних мит, які досягали тризначних показників.
- Однак женевська угода була під загрозою через продовження Китаєм обмежень на експорт критичних мінералів. У відповідь адміністрація Трампа запровадила власні експортні обмеження, які блокували постачання до Китаю програмного забезпечення для проєктування напівпровідників, літаків та інших товарів.
- Лутнік зазначив, що лондонська угода передбачає скасування деяких нещодавніх обмежень США, але деталей не розкрив.
- «Ми досягли рамкової угоди для реалізації женевського консенсусу та домовленостей між президентами», – сказав Лутнік. Він додав, що угоду мають схвалити президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін. У разі затвердження рамкову угоду буде впроваджено.
- Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган на окремому брифінгу також підтвердив, що сторони досягли попередньої торговельної угоди, яку представлять лідерам обох країн.
- Хоча угода може запобігти розпаду женевських домовленостей через взаємні експортні обмеження, вона не вирішує глибоких розбіжностей щодо односторонніх тарифів Трампа та скарг США на державно-керовану, експортно-орієнтовану економічну модель Китаю.
- Експерт Джош Ліпскі, старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні, зазначив, що сторони повернулися до вихідної точки, але це краще, ніж повний провал. За його словами, після Женеви сторони мали різні інтерпретації умов угоди, тому в Лондоні довелося уточнювати необхідні дії.
- До 10 серпня сторони мають укласти комплекснішу угоду для послаблення торговельної напруги. В іншому разі мита повернуться до рівня 145% з боку США (з нинішніх 30%) та 125% з боку Китаю (з 10%).
- Лутнік наголосив, що обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів до США буде знято як ключова частина угоди. «Очікуйте, що відповідні обмеження США також будуть скасовані – у збалансований спосіб», – додав він.
Контекст
10 травня в Женеві почалися переговори за участі від США – міністра фінансів Скота Бессента та торгового представника Джеймісона Гріра, а від Китаю – віце-прем’єра Хе Ліфена. Вже 11 травня сторони оголосили про досягнення «митного перемир’я»: США погоджувалися призупинити 24% зі свого додаткового мита, залишивши загалом 10%, що знизило ефективну ставку з 145% до близько 30%. Китай зробив дзеркальний крок – припинив 24% зі своїх надбавок і утримав 10%, таким чином зменшивши мита з 125% до близько 10% на 90 днів. Також домовилися про новий механізм діалогу – із регулярними зустрічами на рівні робочих груп.
Але вже в кінці травня обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні Женевських домовленостей – Сполучені Штати заявили, що Китай продовжував обмежувати експорт рідкоземельних елементів, незважаючи на угоду, натомість Пекін відповів, що це насправді США не виконали зобов’язання .
5 червня 2025 року відбулася телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном, що тривала близько півтори години. Трамп назвав її «дуже позитивною», уточнив, що обговорювалися деталі Женевської угоди й обмінялися запрошеннями на візити. Китай, своєю чергою, підтвердив розмову та закликав США скасувати «негативні заходи» – обмеження на експорт технологій, студентські візи й експортні санкції, а також закликав дотримуватися Женевського перемир’я.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.