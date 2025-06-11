Представники США та Китаю досягли рамкової угоди, яка має відновити торговельне перемир’я та скасувати китайські обмеження на експорт рідкісноземельних металів. Водночас сторони не продемонстрували значного прогресу в розв’язанні давніх торговельних суперечок. Про це пише Reuters 10 червня.

Деталі

Після двох днів напружених переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив журналістам, що угода додає конкретики до домовленостей, досягнутих минулого місяця в Женеві. Тоді сторони домовилися про зниження взаємних каральних мит, які досягали тризначних показників.

Однак женевська угода була під загрозою через продовження Китаєм обмежень на експорт критичних мінералів. У відповідь адміністрація Трампа запровадила власні експортні обмеження, які блокували постачання до Китаю програмного забезпечення для проєктування напівпровідників, літаків та інших товарів.

Лутнік зазначив, що лондонська угода передбачає скасування деяких нещодавніх обмежень США, але деталей не розкрив.

«Ми досягли рамкової угоди для реалізації женевського консенсусу та домовленостей між президентами», – сказав Лутнік. Він додав, що угоду мають схвалити президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін. У разі затвердження рамкову угоду буде впроваджено.

Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган на окремому брифінгу також підтвердив, що сторони досягли попередньої торговельної угоди, яку представлять лідерам обох країн.

Хоча угода може запобігти розпаду женевських домовленостей через взаємні експортні обмеження, вона не вирішує глибоких розбіжностей щодо односторонніх тарифів Трампа та скарг США на державно-керовану, експортно-орієнтовану економічну модель Китаю.

Експерт Джош Ліпскі, старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні, зазначив, що сторони повернулися до вихідної точки, але це краще, ніж повний провал. За його словами, після Женеви сторони мали різні інтерпретації умов угоди, тому в Лондоні довелося уточнювати необхідні дії.

До 10 серпня сторони мають укласти комплекснішу угоду для послаблення торговельної напруги. В іншому разі мита повернуться до рівня 145% з боку США (з нинішніх 30%) та 125% з боку Китаю (з 10%).

Лутнік наголосив, що обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів до США буде знято як ключова частина угоди. «Очікуйте, що відповідні обмеження США також будуть скасовані – у збалансований спосіб», – додав він.

Контекст

10 травня в Женеві почалися переговори за участі від США – міністра фінансів Скота Бессента та торгового представника Джеймісона Гріра, а від Китаю – віце-прем’єра Хе Ліфена. Вже 11 травня сторони оголосили про досягнення «митного перемир’я»: США погоджувалися призупинити 24% зі свого додаткового мита, залишивши загалом 10%, що знизило ефективну ставку з 145% до близько 30%. Китай зробив дзеркальний крок – припинив 24% зі своїх надбавок і утримав 10%, таким чином зменшивши мита з 125% до близько 10% на 90 днів. Також домовилися про новий механізм діалогу – із регулярними зустрічами на рівні робочих груп.

Але вже в кінці травня обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні Женевських домовленостей – Сполучені Штати заявили, що Китай продовжував обмежувати експорт рідкоземельних елементів, незважаючи на угоду, натомість Пекін відповів, що це насправді США не виконали зобов’язання .

5 червня 2025 року відбулася телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном, що тривала близько півтори години. Трамп назвав її «дуже позитивною», уточнив, що обговорювалися деталі Женевської угоди й обмінялися запрошеннями на візити. Китай, своєю чергою, підтвердив розмову та закликав США скасувати «негативні заходи» – обмеження на експорт технологій, студентські візи й експортні санкції, а також закликав дотримуватися Женевського перемир’я.