США у складі миротворчих сил і гарантії безпеки до переговорів. Головне з інтервʼю Зеленського Bloomberg із Давосу

Будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати війська США, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg News 22 січня. Він додав, що для України умовою до будь-якої мирної угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи.

Ключові факти

Зеленський заявив, що європейські союзники не мають достатньо солдатів, щоб реально стримувати президента Володимира Путіна, і будь-яке інше рішення може призвести до розколу всередині альянсу НАТО.

Президент намагається заручитися підтримкою свого найважливішого союзника, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення бойових дій у його країні набирають обертів.

«Цього не може бути без Сполучених Штатів, – заявив Зеленський агентству Bloomberg у середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. – Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це може бути, ні, цього не може бути. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів».

Зеленський сповнений рішучості зробити так, щоб голос Києва був почутий, коли великі держави почнуть обговорювати його майбутнє, президент такод згадав угоди під час мінських переговорів у 2015 році.

«Ми не хочемо, щоб це сталося за спиною України», – сказав він. «Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоч не впевнений, що раніше цього не траплялося. Тут я говорю не лише про Америку, а й про деяких європейських партнерів».

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення. Зеленський зазначив, що він хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

«Єдине питання в тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів, – сказав він. – Якщо він зможе гарантувати цю міцну та незворотну безпеку для України, ми підемо цим дипломатичним шляхом».

«Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна, – заявив Зеленський. – Путін для нього ніхто».

Під час інтервʼю президент прокоментував заклики чиновників зі США та інших західних союзників знизити мобілізаційний вік. Він наголосив, що Україні більше потрібні гармати та ракети, ніж солдати. «Навіщо мобілізувати ще молодших людей, – сказав він, – щоб стало ще більше людей без зброї?».

Зеленський також хотів би переконати Китай використати свій вплив на Росію, щоб допомогти покласти край війні, хоча він і висловив розчарування тим, що йому не вдалося частіше спілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

«Він може підштовхнути Путіна до миру, я впевнений, – сказав він. – Президент Трамп найсильніший, і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який справді може це зробити. Його економіка, Путіна, дуже залежить від Китаю».

Контекст

20 січня розпочався щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі. Крім церемонії відкриття з концертом та нагородженням Crystal Awards, серед подій відбулася дискусія навколо інавгурації Дональда Трампа та його перших кроків як президента США. Серед учасників панелі – міжнародний редактор The Economist Патрік Фоуліс, президент глобального аналітичного центру ORF Самір Саран, головна редакторка The National Міна Аль-Орайбі та головред Time Сем Джейкобс. Детальніше про це – читатайте тут.

Під час виступу на ВЕФ 21 січня Зеленський заявив, що Європа повинна відбутися як глобальний гравець, і їй необхідно обʼєднатися, оскільки Росія може виставити 1,3–1,5 млн солдат, Україна ж має 800-тисячну армію. Про що ще йшлося у його виступі – читайте тут.

Засідання Всесвітнього економічного форуму 2025 року триватиме до 24 січня.