Трамп назвав «цілком імовірним» посилення санкцій, якщо Путін відмовиться від переговорів про завершення війни

Запровадження нових санкцій проти РФ є «цілком імовірним», якщо очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від переговорів про завершення війни в Україні. Про це 21 січня сказав президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі, пише Bloomberg .

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Трамп сказав, що розраховує незабаром поговорити з Путіним і готовий зустрітися з ним «у будь-який час», коли цього захоче російська сторона.

Президент України Володимир Зеленський хоче миру, нагадав Трамп, але наголосив, що «для танго потрібні двоє». «Подивимося, що вийде», – сказав Трамп, додавши, що вважає Путіна «розумним».

Президент США не виключив, що продовжить надавати військову допомогу Україні. «Ми вивчаємо це питання», – сказав він. Водночас він звинуватив ЄС у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України.

Трамп розповів, що під час нещодавньої розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його посприяти завершенню російсько-української війни. «Я сказав, вам слід це залагодити. Тому що він [Сі] не дуже багато зробив у цьому напрямку. У нього багато влади, як і в нас», – наголосив Трамп.

Контекст

10 січня адміністрація Джо Байдена запровадила одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості.

Радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій для тиску на Росію, щоб примусити закінчити війну проти України найближчими місяцями, повідомили 16 січня джерела Bloomberg.

На розгляді команди Трампа – два основні підходи. Один із запропонованих кроків передбачає заходи для підтримки підсанкційних російських нафтовиробників, які могли б допомогти укласти мирну угоду, кажуть співрозмовники видання. Друга опція передбачає посилення санкцій для збільшення тиску, зазначили вони.

20 січня Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді. Серед них, указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.