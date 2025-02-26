США у СОТ вперше утрималися від засудження російської агресії в Україні – Reuters

Сполучені Штати 26 лютого утрималися від підписання заяви членів Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію Росії в Україні, повідомили Reuters дипломатичне джерело та торговий представник Женеви. Це перший випадок, коли США не підтримали заяву, яка публікується щороку з моменту повномасштабного вторгнення, що є черговим сигналом кардинальної зміни відносин із Росією.

Ключові факти

Заяву підписали 44 члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду та Австралію.

У заяві засуджуються руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну для життя людей та економіки України.

«Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо поставок на міжнародні ринки низки ключових товарів, що виробляються Україною, включаючи сільськогосподарську та харчову продукцію, добрива та найважливіші мінерали», – сказано в ній.

Контекст

24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію авторства України та інших країн з нагоди річниці вторгнення РФ. Водночас США не голосували за українську резолюцію щодо війни в Україні, і просили її відкликати.

Рада Безпеки ООН того ж дня ухвалила підготовлену США резолюцію, в якій викладено нейтральну позицію щодо війни, що підкреслює різку зміну позиції Вашингтона з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні.

Також США погрожували відкликати підтримку спільної заяви G7 з нагоди річниці вторгнення РФ. США виступили проти включення формулювання, яке засуджує Москву і перегукується з попередніми заявами G7.