«Проміжна перемога України». Forbes Ukraine дізнався деталі дипломатичного суперництва зі США в ООН

Україна здобула проміжну перемогу над США у дипломатичній боротьбі в ООН за резолюції щодо роковин повномасштабного вторгнення. Про це Forbes Ukraine розповів співрозмовник у дипломатичних колах
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Деталі Генасамблеї
- Сьогодні Генасамблея ООН прийняла резолюції України та США з нагоди роковин повномасштабного вторгнення РФ. Обидві набрали по 93 голоси. Українська була подана разом з європейськими країнами: вона містила чіткі визначення агресора та засудження агресії й залучення військ КНДР, заклик до відновлення територіальної цілісності України. Американська – була нейтральною.
- США закликали Україну відкликати свою резолюцію та проголосували проти неї. «У нас 93 голоси, і в американців 93 – це фантастичний результат для нас і провал для американців», – каже співрозмовник Forbes Ukraine у дипломатичних колах.
- «Іноді за правду боротись непросто», – написав у Facebook голова МЗС Андрій Сибіга. Україна цінує кожну з 93 країн, які підтримали резолюцію, додав він: «Це голосування показало нову силу Європи».
- Один з ключових висновків голосування в Генасамблеї – Україна і Європа проявили суб’єктність, додає співрозмовник Forbes Ukraine. «Ми не пішли на шантаж США і змогли зібрати крутий результат, коли американці агітували проти нас, – пояснює він. – Важливо – ми проти резолюції США не агітували».
Деталі Радбезу
- Однак повний контекст буде видно після голосування в Радбезі ООН, яке має відбутися цієї ночі (з 24 на 25 лютого за київським часом), додає співрозмовник у дипломатичних колах. Радбез розглядатиме резолюцію США. Але не розглядатиме українську, оскільки Україна не є членом Радбезу ООН.
- Рішення Радбезу має зобовʼязуючий характер, на відміну від рішень Генасамблеї. Для прийняття потрібно 10 голосів з 15 членів Радбезу. П’ять постійних членів Радбезу – США, Британія, Франція, Росія, Китай – мають право вето. 10 непостійними членами зараз є Алжир, Данія, Греція, Гаяна, Пакистан, Панама, Південна Корея, Сьєрра-Леоне, Словенія та Сомалі.
- Голосування у Радбезі по американській резолюції може показати, чи є домовленості між США, Росією та Китаєм, припускає дипломатичний співрозмовник Forbes Ukraine. Однак успіх США не гарантований: у Генасамблеї самі США та Китай утримались, а РФ голосувала проти американської резолюції.
- «Виглядає так, що США були в шоці з результатів української резолюції та того, що ми її не відкликали, – додає співрозмовник. – І США почали маневрувати – посилатись, що європейці внесли правки в американську резолюцію, що вона нібито змінена».
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