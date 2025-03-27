США відновили фінансування «Радіо Свобода» після рішення суду

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) скасувало своє попереднє рішення про припинення гранту для «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Про це йдеться у листі, підписаному старшою радницею керівника USAGM Кері Лейк 26 березня.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- Чиновниця зазначила, що рішення від 15 березня анульовано, а грантова угода знову набирає чинності.
- Водночас агентство залишило за собою право в майбутньому скасувати цей грант.
Контекст
15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про реорганізацію, що передбачає скорочення семи федеральних агентств, включно з USAGM, яке опікується «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Це спричинило зупинку діяльності медіаструктур. Генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав розрив грантової угоди «подарунком для ворогів США».
25 березня суд тимчасово заборонив ліквідацію «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» (RFE/RL). Суддя дійшов висновку, що рішення USAGM про припинення фінансування, ухвалене після указу Трампа, може бути незаконним. Розгляд справи ще триває.
На 2025-й фінансовий рік USAGM подало запит на $950 млн для підтримки своїх проєктів, зокрема «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.