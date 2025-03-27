США відновили фінансування «Радіо Свобода» після рішення суду

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) скасувало своє попереднє рішення про припинення гранту для «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Про це йдеться у листі, підписаному старшою радницею керівника USAGM Кері Лейк 26 березня.

Деталі

Чиновниця зазначила, що рішення від 15 березня анульовано, а грантова угода знову набирає чинності.

Водночас агентство залишило за собою право в майбутньому скасувати цей грант.

скриншот листа

Контекст

15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про реорганізацію, що передбачає скорочення семи федеральних агентств, включно з USAGM, яке опікується «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Це спричинило зупинку діяльності медіаструктур. Генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав розрив грантової угоди «подарунком для ворогів США».

25 березня суд тимчасово заборонив ліквідацію «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода» (RFE/RL). Суддя дійшов висновку, що рішення USAGM про припинення фінансування, ухвалене після указу Трампа, може бути незаконним. Розгляд справи ще триває.

На 2025-й фінансовий рік USAGM подало запит на $950 млн для підтримки своїх проєктів, зокрема «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.