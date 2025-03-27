США возобновили финансирование «Радио Свобода» после решения суда

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отменило свое предыдущее решение о прекращении гранта для «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода». Об этом говорится в письме, подписанном старшей советницей руководителя USAGM Кэри Лейк 26 марта.

Подробности

Чиновница отметила, что решение от 15 марта аннулировано, а грантовое соглашение снова вступает в силу.

В то же время агентство оставило за собой право в будущем отменить этот грант.

список скриншотов

Контекст

15 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации, предполагающий сокращение семи федеральных агентств, включая USAGM, которое курирует «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода». Это привело к остановке деятельности медиаструктур. Генеральный директор «Радио Свобода» Стивен Капус назвал разрыв грантового соглашения «подарком для врагов США».

25 марта суд временно запретил ликвидацию «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (RFE/RL). Судья пришел к выводу, что решение USAGM о прекращении финансирования, принятое после указа Трампа, может быть незаконным. Рассмотрение дела продолжается.

На 2025-й финансовый год USAGM подало запрос на $950 млн для поддержки своих проектов, в частности «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) и Open Technology Fund.