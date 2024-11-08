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США з початку вторгнення підтримали енергосектор України на понад $5 млрд – представник Держдепу

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Підтримка енергетичного сектору України з боку США за роки повномасштабної війни перевищила $5 млрд, повідомив Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США із Бюро енергетичних ресурсів на Київському міжнародному економічному форумі.

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Деталі

  • «Пишаюся роботою, яку моя команда зробила в рамках механізму підтримки G7+», – сказав Паєтт.
  • Крім $5 млрд, США також виділили енергетиці України $325 млн додаткової екстреної допомоги, про що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив під час візиту в Київ 11 вересня, нагадав Паєтт.
  • «Допомога буде спрямована на відновлення генераційної спроможності, і у Путіна не вийде використати цю зиму як зброю проти народу України», – сказав Паєтт. 
  • У довгостроковій перспективі відновлення енергосектору буде фундаментальною запорукою конкурентоспроможності української економіки і її відновлення, вважає Паєтт.
  • «Україна буде європейською енергетичною суперсилою, тому що ви маєте ядерну енергетику, потужні вітри і сонце, великий потенціал біогазу як джерела енергії, а також стійкість і гнучкість, яку демонструють українські компанії в умовах війни», – сказав він.

Контекст

23 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі G7+ з питань підтримки енергосектору України повідомив, що країни G7 та інші партнери зібрали понад $4 млрд для відновлення енергетичної інфраструктури України.

За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала в Україні понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Понад 9 ГВт на підконтрольній Україні території росіяни знищили обстрілами.

До 2028–2029 років, поки не закриється дефіцит генераційних потужностей, енергетичний сектор буде преміальним для бізнесу в Україні, прогнозує власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Бізнесмен будує енергокомпанію вартістю $1 млрд і вважає, що складе конкуренцію найбільшій в країні приватній енергокомпанії ДТЕК.

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