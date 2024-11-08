Підтримка енергетичного сектору України з боку США за роки повномасштабної війни перевищила $5 млрд, повідомив Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США із Бюро енергетичних ресурсів на Київському міжнародному економічному форумі.
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Деталі
- «Пишаюся роботою, яку моя команда зробила в рамках механізму підтримки G7+», – сказав Паєтт.
- Крім $5 млрд, США також виділили енергетиці України $325 млн додаткової екстреної допомоги, про що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив під час візиту в Київ 11 вересня, нагадав Паєтт.
- «Допомога буде спрямована на відновлення генераційної спроможності, і у Путіна не вийде використати цю зиму як зброю проти народу України», – сказав Паєтт.
- У довгостроковій перспективі відновлення енергосектору буде фундаментальною запорукою конкурентоспроможності української економіки і її відновлення, вважає Паєтт.
- «Україна буде європейською енергетичною суперсилою, тому що ви маєте ядерну енергетику, потужні вітри і сонце, великий потенціал біогазу як джерела енергії, а також стійкість і гнучкість, яку демонструють українські компанії в умовах війни», – сказав він.
Контекст
23 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі G7+ з питань підтримки енергосектору України повідомив, що країни G7 та інші партнери зібрали понад $4 млрд для відновлення енергетичної інфраструктури України.
За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала в Україні понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Понад 9 ГВт на підконтрольній Україні території росіяни знищили обстрілами.
До 2028–2029 років, поки не закриється дефіцит генераційних потужностей, енергетичний сектор буде преміальним для бізнесу в Україні, прогнозує власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Бізнесмен будує енергокомпанію вартістю $1 млрд і вважає, що складе конкуренцію найбільшій в країні приватній енергокомпанії ДТЕК.
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