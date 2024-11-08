США с начала вторжения поддержали энергосектор Украины более чем на $5 млрд – представитель Госдепа

Поддержка энергетического сектора Украины со стороны США за годы полномасштабной войны превысила $5 млрд, сообщил Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по Бюро энергетических ресурсов на Киевском международном экономическом форуме.

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«Горжусь работой, которую моя команда выполнила в рамках механизма поддержки G7+», – заявил Пайетт.

Кроме $5 млрд, США также выделили энергетике Украины $325 млн дополнительной экстренной помощи, о чем госсекретарь США Энтони Блинкен объявил во время визита в Киев 11 сентября, напомнил Пайетт.

«Помощь будет направлена на восстановление генерационной способности, и у Путина не получится использовать эту зиму как оружие против народа Украины», – сказал Пайетт.

В долгосрочной перспективе восстановление энергосектора станет фундаментальным залогом конкурентоспособности украинской экономики и ее восстановления, считает Пайетт.

«Украина будет европейской энергетической суперсилой, потому что у вас есть ядерная энергетика, мощные ветра и солнце, большой потенциал биогаза как источника энергии, а также устойчивость и гибкость, которую демонстрируют украинские компании в условиях войны», – сказал он.

Контекст

23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи G7+ по вопросам поддержки энергосектора Украины сообщил, что страны G7 и другие партнеры собрали более $4 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

За почти три года полномасштабной войны Россия оккупировала в Украине более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Более 9 ГВт на подконтрольной Украине территории россияне уничтожили обстрелами.

К 2028-2029 годам, пока не закроется дефицит генерационных мощностей, энергетический сектор будет премиальным для бизнеса в Украине, прогнозирует владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Бизнесмен строит энергокомпанию стоимостью $1 млрд и считает, что составит конкуренцию крупнейшей в стране частной энергокомпании ДТЭК.