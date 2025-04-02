США зняли санкції з дружини російсього мільярдера Ротенберга

США виключили зі свого списку санкцій дружину російського мільярдера та друга президента Володимира Путіна Бориса Ротенберга – Каріну Ротенберг, повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США. Водночас до санкційного списку РФ внесли чотирьох фізичних осіб, трьох юридичних та одне суховантажне судно, задіяне у вивезенні українського зерна.

Ключові факти

Згідно із звітом, Каріна Ротенберг 24 листопада 1978 року народження видалена зі санкційного списку. За даними Moscow Times, що Ротенберг як мінімум з 2013 року була громадянкою США (вийшла заміж за Ротенберга 2009-го).

Під обмеження з боку Вашингтона вона потрапила лише 2022 року, після чого американський банк забрав її будинок за борги. Однак ЄС не вніс дружину Ротенберга до свого списку санкцій.

Дружина Ротенберга володіє половиною всієї західної нерухомості свого чоловіка. Наприклад, на неї оформлена частка в маєтку площею 30 гектарів у Муан-Сарту, за 50 км від Монако. У 2014 році воно оцінювалося у €17 млн ​. Загальна вартість активів пари лише у Монако та Франції становить понад €60 млн.

Водночас список санкцій США поповнився кількома російськими громадянами та організаціями: йдеться про Юрія Білякова, Вʼячеслава Віданава, а також про ТОВ «Едісон», «Колібрі груп» та «Скай Фрейм». Окрім цього, обмеження торкнулися балкера під прапором РФ AM Theseus (Zafar). За даними ГУР, це судно брало участь у вивезенні українського зерна з порту Севастополь до іранського порту Бендер-Імам-Хомейні, в Сирію та Ємен з вимкненням сигналу AIS за традиційною схемою приховування заходів до українських портів на ТОТ України.

Усі вони опинилися в списку санкцій за звʼязки з іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалем, який знаходиться під санкціями США з 2021 року. США вважають, що він керує мережею підставних компаній та судів, які генерують доходи для хуситів. «Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання», – сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Контекст

2 квітня також стало відомо про зняття європейських санкцій із засновника Трубної металургійної компанії (ТМК) Дмитра Пумпянського (статки $3,3 млрд), його дружини Галини та сина Олександра, які були запроваджені проти них три роки тому.

Борис Ротенберг — співвласник та член ради директорів «СМП Банку», віце-президент Федерації дзюдо Росії, засновник та керівник програми розвитку російського автоспорту SMP Racing. Він та його рідний брат Аркадій особисто знайомі з президентом Росії Володимиром Путіним. Санкції щодо Бориса Ротенберга запровадили ЄС, США, Канада, Японія та інші країни. За оцінкою Forbes на 2025 рік, статки Бориса Ротенберга становлять $1,3 млрд.