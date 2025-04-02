США зняли санкції з дружини російсього мільярдера Ротенберга

США виключили зі свого списку санкцій дружину російського мільярдера та друга президента Володимира Путіна Бориса Ротенберга – Каріну Ротенберг, повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США. Водночас до санкційного списку РФ внесли чотирьох фізичних осіб, трьох юридичних та одне суховантажне судно, задіяне у вивезенні українського зерна.
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Ключові факти
- Згідно із звітом, Каріна Ротенберг 24 листопада 1978 року народження видалена зі санкційного списку. За даними Moscow Times, що Ротенберг як мінімум з 2013 року була громадянкою США (вийшла заміж за Ротенберга 2009-го).
- Під обмеження з боку Вашингтона вона потрапила лише 2022 року, після чого американський банк забрав її будинок за борги. Однак ЄС не вніс дружину Ротенберга до свого списку санкцій.
- Дружина Ротенберга володіє половиною всієї західної нерухомості свого чоловіка. Наприклад, на неї оформлена частка в маєтку площею 30 гектарів у Муан-Сарту, за 50 км від Монако. У 2014 році воно оцінювалося у €17 млн . Загальна вартість активів пари лише у Монако та Франції становить понад €60 млн.
- Водночас список санкцій США поповнився кількома російськими громадянами та організаціями: йдеться про Юрія Білякова, Вʼячеслава Віданава, а також про ТОВ «Едісон», «Колібрі груп» та «Скай Фрейм». Окрім цього, обмеження торкнулися балкера під прапором РФ AM Theseus (Zafar). За даними ГУР, це судно брало участь у вивезенні українського зерна з порту Севастополь до іранського порту Бендер-Імам-Хомейні, в Сирію та Ємен з вимкненням сигналу AIS за традиційною схемою приховування заходів до українських портів на ТОТ України.
- Усі вони опинилися в списку санкцій за звʼязки з іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалем, який знаходиться під санкціями США з 2021 року. США вважають, що він керує мережею підставних компаній та судів, які генерують доходи для хуситів. «Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання», – сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.
Контекст
2 квітня також стало відомо про зняття європейських санкцій із засновника Трубної металургійної компанії (ТМК) Дмитра Пумпянського (статки $3,3 млрд), його дружини Галини та сина Олександра, які були запроваджені проти них три роки тому.
Борис Ротенберг — співвласник та член ради директорів «СМП Банку», віце-президент Федерації дзюдо Росії, засновник та керівник програми розвитку російського автоспорту SMP Racing. Він та його рідний брат Аркадій особисто знайомі з президентом Росії Володимиром Путіним. Санкції щодо Бориса Ротенберга запровадили ЄС, США, Канада, Японія та інші країни. За оцінкою Forbes на 2025 рік, статки Бориса Ротенберга становлять $1,3 млрд.
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