США сняли санкции с жены российского миллиардера Ротенберга

США исключили из своего списка санкций супругу Бориса Ротенберга, российского миллиардера и друга президента Владимира Путина, – Карину Ротенберг, сообщило Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В то же время в санкционный список РФ внесли четыре физических лица, три юридических и один сухогруз, задействованный в вывозе украинского зерна.

Ключевые факты

Согласно отчету, Карина Ротенберг 24 ноября 1978 года рождения удалена из санкционного списка. По данным Moscow Times, Ротенберг как минимум с 2013 года была гражданкой США (вышла замуж за Ротенберга в 2009-м).

Под ограничения со стороны Вашингтона она попала только в 2022 году, после чего американский банк забрал ее дом за долги. Однако ЕС не внес жену Ротенберга в свой список санкций.

Жена Ротенберга владеет половиной всей западной недвижимости своего мужа. Например, на нее оформлена доля в имении площадью 30 га в Муан-Сарте, в 50 км от Монако. В 2014 году ее оценивали в €17 млн. Общая стоимость активов пары только в Монако и Франции составляет более €60 млн.

В то же время список санкций США пополнился несколькими российскими гражданами и организациями: речь идет о Юрии Билякове, Вячеславе Виданове, а также о ООО «Эдисон», «Колибри групп» и «Скай Фрейм». Кроме того, ограничения затронули балкер под флагом РФ AM Theseus (Zafar). По данным ГУР, это судно участвовало в вывозе украинского зерна из порта Севастополь в иранский порт Бендер-Имам-Хомейни, в Сирию и Йемен с выключением сигнала AIS по традиционной схеме сокрытия захода в украинские порты на ВОТ Украины.

Все они оказались в списке санкций за связи с иранским финансистом Саидом аль-Джамалем, который находится под санкциями США с 2021 года. США считают, что он управляет сетью подставных компаний и судов, генерирующих доходы для хуситов. «Хуситы продолжают полагаться на Саида аль-Джамаля и его сеть для приобретения критически важных товаров для обеспечения террористической военной машины группировки», – сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Контекст

2 апреля также стало известно о снятии европейских санкций с основателя Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (состояние $3,3 млрд), его жены Галины и сына Александра, введенных против них три года назад.

Борис Ротенберг – совладелец и член совета директоров СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing. Он и его родной брат Аркадий лично знакомы с президентом России Владимиром Путиным. Санкции в отношении Бориса Ротенберга ввели ЕС, США, Канада, Япония и другие страны. По оценке Forbes на 2025 год, состояние Бориса Ротенберга составляет $1,3 млрд.