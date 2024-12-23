Starlight Media відновила виробництво шоу «МастерШеф». У листопаді павільйон проєкту був зруйнований російським обстрілом

Група Starlight Media презентувала оновлений майданчик проєкту «МастерШеф» – найпопулярнішого проєкту на телеканалах групи – у трейлері нового сезону. Про це повідомила пресслужба компанії. Попередній павільйон був зруйновний внаслідок російського обстрілу 13 листопада.

Деталі

Павільйон, де створювали попередні 14 сезонів популярного шоу, у листопаді було сильно пошкоджено внаслідок російського обстрілу.

Команда Starlight Production за пару тижнів відтворила павільйон на новій локації та почала виробництво нового сезону.

«МастерШеф» – найпопулярніший проєкт 2023 року на телеканалах групи Starlight Media. Зокрема, «МастерШеф-12» – найрейтинговіша програма року, яку переглянуло більш ніж 8 млн телеглядачів. Проєкт мав найвищу сукупну частку (15,03%) та найвищий рейтинг (3,72%) серед усіх премʼєрних проєктів минулого року, за даними Starlight Media.

Контекст

13 листопада РФ здійснила комбінований ракетно-дроновий удар по Києву, перший за останні 73 дні. Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 96 засобів повітряного нападу.

Внаслідок обстрілу постраждав павільйон реаліті-шоу «МастерШеф», одного з найпопулярніших проєктів на телеканалах групи Starlight Media. Шоу зазнало значних пошкоджень після російської атаки, проте людських жертв вдалося уникнути.

«МастерШеф» – українська адаптація британського реаліті-шоу MasterChef, що дебютувала на телеканалі СТБ в серпні 2011 року. У проєкті 20 учасників змагаються у кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і можливість навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.