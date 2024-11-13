Павільйон реаліті-шоу «МастерШеф» постраждав від російської атаки на Київ (фото)

Павільйон реаліті-шоу «МастерШеф» – найпопулярнішого проєкту на телеканалах групи Starlight Media – зазнав значних пошкоджень після російської комбінованої атаки на Київ 13 листопада. Обійшлося без людських жертв, повідомила медіагрупа Starlight Media, опублікувавши фото наслідків.

Деталі

«Країна-терорист продовжує свої спроби зруйнувати все, що створюється з любов’ю», – йдеться у повідомленні медіагрупи на сторінці у Facebook.

Команда проєкту та телеканалу СТБ продовжує працювати і шукає кращі рішення, щоб як найшвидше відновити можливості до виробництва наступного сезону.

«Відновимо, знайдемо інший спосіб, застосуємо всю впертість та креатив, але 15 сезон Мастершефу обов’язково відбудеться», – наголошується у повідомленні.

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«МастерШеф» – найпопулярніший проєкт 2023 року на телеканалах групи Starlight Media. Зокрема, «МастерШеф-12» – найрейтинговіша програма року, яку переглянуло більш ніж 8 млн телеглядачів. Проєкт мав найвищу сукупну частку (15,03%) та найвищий рейтинг (3,72%) серед усіх премʼєрних проєктів минулого року, за даними Starlight Media.

Контекст

«МастерШеф» – українська адаптація шоу британського реаліті-шоу MasterChef – вперше вийшло на телеканалі СТБ у серпні 2011 року. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право вчитися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Росія 13 листопада завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 96 засобів повітряного нападу без урахування КАБ: дві зенітні керовані ракети С-300 по Сумщині; дві крилаті ракети Х-101; дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23; 90 ударних БпЛА типу «Shahed».

За даними Повітряних сил, на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37-ми БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.