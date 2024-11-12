Велика Британія вимагає від Байдена обіцяних Україні $20 млрд до приходу Трампа і дозволу на далекобійність – The Telegraph

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер ініціює переговори з президентом США Джо Байденом під час саміту G20, який відбудеться 18-19 листопада у Бразилії, пише The Telegraph . Головна мета зустрічі – обговорення надання Україні кредиту в розмірі $20 млрд та дозволу Києву на удари ракетами Storm Shadow вглиб РФ.

Деталі

Лондон рішуче налаштований домогтися від США виконання зобов’язань щодо фінансової допомоги Україні, кажуть співрозмовники видання в британському уряді. Йдеться про частку США у кредиті на $50 млрд від G7, який фінансуватиметься за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Окрім фінансового питання, Стармер планує підняти тему дозволу на використання далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по військових обʼєктах на території РФ. Storm Shadow, які виробляються у Великій Британії та Франції, можуть використовуватися американськими системами. Україні дозволили використовувати їх для ударів по кордону з РФ, але не вглиб території.

Офіційно зустріч ще не підтверджена, представники британського МЗС та Даунінг-стріт очікують на її узгодження.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі планує обговорити ці ж питання на майбутній зустрічі глав МЗС країн G7 у Рим наприкінці цього місяця.

Контекст

У червні 2024 року країни «Великої сімки» досягли домовленості про фінансову підтримку України. Згідно з ухваленим рішенням, до кінця року Україна має отримати кредит на суму $50 млрд. Особливістю цієї фінансової допомоги є те, що її планують забезпечити за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Розподіл кредитного навантаження між країнами виглядає так: США та Європейський Союз покриють основну частину – по $20 млрд кожен. Решту суми розподілять Велика Британія, Японія та Канада.

У жовтні цього року США погодилися виділити Україні свою частку – $20 млрд із кредитного пакета G7 на суму $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами. Адміністрація Джо Байдена хоче виділити $10 млрд із кредитних коштів на військову допомогу, але цей план вимагатиме схвалення Конгресу США, повідомили представники Ради національної безпеки Білого дому.