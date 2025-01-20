Статки мільярдерів у 2024 році зросли на $2 трлн, а їх кількість – на 204 особи

У 2024 році кількість мільярдерів у світі зросла на 204 особи, досягнувши 2769. Загальний обсяг їхніх статків за рік збільшився на $2 трлн. Про це йдеться у щорічній доповіді обʼєднання благодійних організацій Oxfam .

Деталі

У 2024 році середньо кожні два тижні у світі зʼявлялося чотири нових мільярдери, а загальний капітал усіх мільярдерів збільшувався на $5,7 млрд щодня. В Oxfam підрахували, що при збереженні цих темпів протягом наступних десяти років у світі зʼявиться пʼять осіб, чий капітал перевищить $1 трлн.

Автори доповіді наголошують, що 60% статків мільярдерів не є результатом їхнього реального трудового внеску. Їхні багатства здебільшого є наслідком спадщини або здобуті завдяки звʼязкам і монопольній владі.

Вперше за час проведення досліджень у списку мільярдерів більше тих, хто отримав свої статки через спадщину, ніж тих, хто їх заробив самостійно. Більше того, всі мільярдери, яким ще не виповнилося 30 років, стали мільярдерами виключно завдяки спадку.

Контекст

Станом на січень 2025 року, рейтинг найбагатших людей світу очолює Ілон Маск, чиї статки перевищили $400 млрд. Йому слідують Джефф Безос з $238,5 млрд і Ларрі Еллісон, чий капітал становить $213,7 млрд. До топ-5 входять також Марк Цукерберг з $202,4 млрд і Бернар Арно – $167,2 млрд.

Загалом, 500 найбагатших осіб світу в 2024 році збільшили свої статки до рекордних $10 трлн, пише Bloomberg. Лідерами серед них стали Маск, Цукерберг та Дженсен Хуанг. Основним чинником такого зростання стали успіхи американських технологічних компаній, що підняли акції таких підприємців, як Еллісон, Безос, Делл та засновники Google, Ларрі Пейдж і Сергій Брін.