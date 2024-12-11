Ілон Маск став першою людиною зі статками в понад $400 млрд

Маск фактично став правою рукою Трампа, він присутній на телефонних розмовах обраного президента з іноземними лідерами, висловлює свою думку щодо майбутніх призначень і має значний вплив на законодавців-республіканців.

Статки мільярдера Ілона Маска перевищили $400 млрд, що стало історичним досягненням, пише Bloomberg 11 грудня. Статки найбагатшої людини світу збільшилися на 66% після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Ключові факти

Останнім поштовхом став інсайдерський продаж акцій його приватної компанії SpaceX при оцінці в $350 млрд, у результаті якого, за даними індексу мільярдерів Bloomberg, чистий капітал Маска різко збільшився приблизно на $50 млрд – до $439,2 млрд.

Статки Маска різко змінилися з кінця 2022 року, коли в якийсь момент його чистий капітал скоротився більш ніж на $200 млрд. Але останнім часом він різко зріс після перемоги Трампа на виборах минулого місяця, причому Маск став його найбільшим спонсором і прихильником.

Акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% після виборів, підтримані очікуваннями, що Трамп спростить розгортання безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.

Вартість його стартапу у сфері штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі з того часу, як у травні він востаннє залучав інвестиції, та становить $50 млрд.

Контекст

Маск має зайняти ключову роль у новій адміністрації Трампа як керівник нещодавно створеного Департаменту урядової ефективності, що дасть йому прямий звʼязок з Овальним кабінетом.

53-річний Маск минулого тижня отримав погані новини, коли суддя Делавера вдруге скасувала його пакет виплат від Tesla за 2018 рік, який наразі оцінюється у понад $100 млрд. Tesla заявила, що подасть апеляцію на рішення, яке Маск назвав «абсолютною корупцією». Навіть якщо компенсацію Маску зрештою буде відкликано, він все одно залишиться найбагатшою людиною у світі з великим відривом.