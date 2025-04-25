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Роман Гапачило, віцепрезидент Intellias з управління талантами /Фото Антон Забєльський
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Forbes та robota.ua нагородили найкращих роботодавців України. Хто очолив рейтинг

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Роман Гапачило, віцепрезидент Intellias з управління талантами Фото Фото Антон Забєльський

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2025 року. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».

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Ключові факти

  • Лідером рейтингу другий рік поспіль стала IT-компанія Intellias
  • На другій сходинці – оператор мобільного звʼязку Vodafone Україна.
  • Третє місце посіла ще одна представниця IT-сфери – компанія Headway.
Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Роман Гапачило, віцепрезидент Intellias з управління талантами. Фото: Роман Забєльський Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Переможці номінацій 

  • Найактивніший учасникАТБ-Маркет. Майже 8000 анкет заповнили співробітники АТБ – це рекордна кількість отриманих від однієї компанії за історію проведення рейтингу. 
  • Вибір експертівSoftServe. До оцінки окремих параметрів рейтингу залучалися експерти – керівники найкращих компаній ринку праці. 
  • LovemarkOBRIO. Компанія має найвищий середній індекс лояльності (NPS) від працівників.
  • Прорив року – Vodafone Україна. Телеком-оператор піднявся одразу на 29 позицій в рейтингу.
  • Взірець турботиPhilip Morris. Компанія має найкращий соціальний пакет. Середній рівень повноти соцпакету – 87%.
  • Місце для розвиткуappflame. NDR (індекс можливостей розвитку) IT-компанії за цим показником сягнув 96%.
  • Підтримка захисників та захисниць Інтерпайп. Компанія створила патронатну службу для 1300 військовослужбовців і ветеранів.

З повним рейтингом 50 найкращих роботодавців можна буде ознайомитися у новому номері Forbes.

Окрема подяка партнерам, які допомогли в організації події:

Генеральний партнер: компанія robota.ua

Офіційні партнери: Інтерпайп, Intellias, OMD Optimum Media, Genesis.

Партнери експозони: INGO, WINETIME.

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