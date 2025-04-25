Forbes та robota.ua нагородили найкращих роботодавців України. Хто очолив рейтинг

Forbes Ukraine та сайт пошуку роботи robota.ua назвали найкращих роботодавців України 2025 року. Нагородження відбулося 25 квітня на форумі «НадЛюди».
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключові факти
- Лідером рейтингу другий рік поспіль стала IT-компанія Intellias.
- На другій сходинці – оператор мобільного звʼязку Vodafone Україна.
- Третє місце посіла ще одна представниця IT-сфери – компанія Headway.
Переможці номінацій
- Найактивніший учасник – АТБ-Маркет. Майже 8000 анкет заповнили співробітники АТБ – це рекордна кількість отриманих від однієї компанії за історію проведення рейтингу.
- Вибір експертів – SoftServe. До оцінки окремих параметрів рейтингу залучалися експерти – керівники найкращих компаній ринку праці.
- Lovemark – OBRIO. Компанія має найвищий середній індекс лояльності (NPS) від працівників.
- Прорив року – Vodafone Україна. Телеком-оператор піднявся одразу на 29 позицій в рейтингу.
- Взірець турботи – Philip Morris. Компанія має найкращий соціальний пакет. Середній рівень повноти соцпакету – 87%.
- Місце для розвитку – appflame. NDR (індекс можливостей розвитку) IT-компанії за цим показником сягнув 96%.
- Підтримка захисників та захисниць – Інтерпайп. Компанія створила патронатну службу для 1300 військовослужбовців і ветеранів.
З повним рейтингом 50 найкращих роботодавців можна буде ознайомитися у новому номері Forbes.
Окрема подяка партнерам, які допомогли в організації події:
Генеральний партнер: компанія robota.ua
Офіційні партнери: Інтерпайп, Intellias, OMD Optimum Media, Genesis.
Партнери експозони: INGO, WINETIME.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.