Компанія «Філіп Морріс Україна» вивчає можливість розпочати експорт сигарет з України в географічно близькі країни. Про це розповів гендиректор компанії Максим Барабаш під час «круглого» столу на новому виробництві на Львівщині, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Барабаш не бачить потенціалу зростання виробництва сигарет в Україні – «це досить сталий, стабільний ринок». «Як і до війни потенціал є в експорті. Ми будемо дивитися, в які країни це можна зробити «, – сказав гендиректор «Філіп Морріс Україна».

До повномасштабної агресії РФ фабрика у Харкові виробляла 20 млрд сигарет, з яких половина була для експорту, у тому числі до Японії. «Скоріше за все через війну відновити Японію буде складно, це займе більш довгий час, але це не означає, що ми не дивимося на інші країни. Ми можемо у першу чергу почати експортувати у географічно близькі країни», – зазначив Барабаш.

Контекст

Після початку війни «Філіп Морріс» зупинила роботу фабрики у Харкові та інвестувала $30 млн у відкриття у травні 2024 року нового виробництва на Львівщині. Тут компанія має пʼять виробничих ліній з потужністю 10 млрд сигарет на рік та цього року вийшла на планову потужність.

«Філіп Морріс Україна» 2024 року збільшила виручку на 86,7% – до 21,6 млрд грн, а її чистий збиток скоротився на 30% – до 1,2 млрд грн, свідчать дані в YouControl.