Stripe відновлює позиції на тлі ШІ-буму. Оцінка фінтех-компанії знову перевищила $90 млрд

Ірландсько-американська фінтех-компанія Stripe знову досягла ринкової оцінки у $91,5 млрд, що свідчить про відновлення сектору після падіння у 2023 році, пише FT 27 лютого. Зростання пояснюється високим попитом на фінансові технології з боку компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

Деталі

Stripe продає акції, щоб дозволити співробітникам монетизувати свої частки. Це зняло тиск, повʼязаний із IPO, який компанія поки не планує.

Компанія залишається прибутковою вже два роки поспіль, зазначив співзасновник Stripe Джон Коллісон.

У 2024 році Stripe обробив $1,4 трлн у платежах – на 40% більше, ніж роком раніше. Компанія розширює роботу зі стейблкоїнами після купівлі платформи Bridge за $1,1 млрд.

Контекст

Stripe – одна з найвідоміших фінтех-компаній Кремнієвої долини. Високій оцінці Stripe сприяла пандемія COVID-19, під час якої відбулося зростання онлайн-покупок. У березні 2021 року у рамках раунду фінансування інвестори оцінили компанію в $95 млрд. Ця оцінка перевищувала оцінку Facebook і Uber, і стала рекордною для приватних компаній з Кремнієвої долини.

Її оцінка обвалилася до $50 млрд у 2023 році через економічну нестабільність і зростання ставок, спричинених вторгненням РФ в Україну.

Відновлення компанії відбувається на тлі загального підйому фінансово-технологічного сектору. Зокрема, Stripe та інші стартапи, як-от Chime і Klarna, готуються до нових етапів зростання, користуючись активним попитом на ШІ-рішення.