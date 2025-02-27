Stripe відновлює позиції на тлі ШІ-буму. Оцінка фінтех-компанії знову перевищила $90 млрд

Ірландсько-американська фінтех-компанія Stripe знову досягла ринкової оцінки у $91,5 млрд, що свідчить про відновлення сектору після падіння у 2023 році, пише FT 27 лютого. Зростання пояснюється високим попитом на фінансові технології з боку компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.
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Деталі
- Stripe продає акції, щоб дозволити співробітникам монетизувати свої частки. Це зняло тиск, повʼязаний із IPO, який компанія поки не планує.
- Компанія залишається прибутковою вже два роки поспіль, зазначив співзасновник Stripe Джон Коллісон.
- У 2024 році Stripe обробив $1,4 трлн у платежах – на 40% більше, ніж роком раніше. Компанія розширює роботу зі стейблкоїнами після купівлі платформи Bridge за $1,1 млрд.
Контекст
Stripe – одна з найвідоміших фінтех-компаній Кремнієвої долини. Високій оцінці Stripe сприяла пандемія COVID-19, під час якої відбулося зростання онлайн-покупок. У березні 2021 року у рамках раунду фінансування інвестори оцінили компанію в $95 млрд. Ця оцінка перевищувала оцінку Facebook і Uber, і стала рекордною для приватних компаній з Кремнієвої долини.
Її оцінка обвалилася до $50 млрд у 2023 році через економічну нестабільність і зростання ставок, спричинених вторгненням РФ в Україну.
Відновлення компанії відбувається на тлі загального підйому фінансово-технологічного сектору. Зокрема, Stripe та інші стартапи, як-от Chime і Klarna, готуються до нових етапів зростання, користуючись активним попитом на ШІ-рішення.
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