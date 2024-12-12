«Створити синергію». Іспанська Uvesa прокоментувала пропозицію МХП Юрія Косюка щодо придбання

Іспанський провідний виробник курятини та свинини Uvesa вважає, що потенційна угода з МХП сприятиме зростанню обох компаній на міжнародному ринку. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії. Деталі угоди – у тексті Forbes Ukraine .

Ключові факти

«Укладення угоди створить важливу синергію на міжнародному ринку», – йдеться в офіційному повідомленні Uvesa.

«Присутність МХП в Іспанії створить нові робочі місця та надасть цінні можливості для співпраці з місцевими фермерами й компаніями, зміцнюючи ланцюжок поставок м’яса птиці в цілому та сприяючи сільськогосподарському сектору Іспанії, покращуючи продовольчу стабільність країни і стимулюючи економічний розвиток», – впевнені Uvesa.

Найбільший виробник та експортер курятини в Україні МХП Юрія Косюка планує придбати іспанську компанію Uvesa.

Контекст

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП подала зобов’язуючу пропозицію щодо придбання Uvesa Group – лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини 11 грудня 2024 року. Для реалізації угоди МХП має отримати згоду власників контрольного пакету акцій у 50,01%.

Розширення міжнародної присутності відповідає стратегії трансформації МХП у міжнародну кулінарну компанію з діяльністю на ключових регіональних ринках світу.

Іспанська Uvesa має понад 300 ферм, чотири заводи з переробки, чотири комбікормові заводи і три інкубатори. Компанія є непублічною, проте вказує про наявність 1500 акціонерів. У 2020-му виторг Uvesa становив $462,2 млн.

Виторг за девʼять місяців 2024 року не змінився порівняно з аналогічним періодом 2023-го і становив $ 2,3 млрд, експортна частка виторгу також залишилась на рівні попереднього року і склала 60%, або $1,4 млрд, чистий прибуток – $141 млн проти $122 млн за аналогічний період 2023 року.