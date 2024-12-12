«Создать синергию». Испанская Uvesa прокомментировала предложение МХП Юрия Косюка о приобретении

Испанский ведущий производитель курятины и свинины Uvesa считает, что потенциальное соглашение с МХП будет способствовать росту обеих компаний на международном рынке. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Детали соглашения – в тексте Forbes Ukraine .

Ключевые факты

«Заключение сделки создаст важную синергию на международном рынке», – говорится в официальном сообщении Uvesa.

«Присутствие МХП в Испании создаст новые рабочие места и предоставит ценные возможности для сотрудничества с местными фермерами и компаниями, укрепляя цепочку поставок мяса птицы в целом и способствуя сельскохозяйственному сектору Испании, улучшая продовольственную стабильность страны и стимулируя экономическое развитие», – уверены Uvesa.

Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине МХП Юрия Косюка намерена приобрести испанскую компанию Uvesa.

Контекст

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП подала обязывающее предложение по приобретению Uvesa Group – лидера на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы и свинины 11 декабря 2024 года. Для реализации сделки МХП должна получить согласие владельцев контрольного пакета акций в 50,01%.

Расширение международного присутствия отвечает стратегии трансформации МХП в международную кулинарную компанию с деятельностью на ключевых региональных рынках мира.

Испанская Uvesa имеет более 300 ферм, четыре завода по переработке, четыре комбикормовых завода и три инкубатора. Компания является непубличной, однако указывает на наличие 1500 акционеров.

Выручка за девять месяцев 2024 года не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составила $2,3 млрд, экспортная доля выручки также осталась на уровне предыдущего года и составила 60%, или $1,4 млрд, чистая прибыль – $141 млн против $122 млн за аналогичный период 2023 года.