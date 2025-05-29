Федеральний торговельний суд США визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати масштабні мита на майже всі країни і скасував їх. Рішення, ухвалене 28 травня, стало ударом по амбіціях адміністрації Трампа використовувати економічні важелі для тиску на торговельних партнерів – ринки реагують зростанням, пише WSJ .

Деталі

Суд з міжнародної торгівлі США постановив, що президент Трамп перевищив повноваження, використовуючи Закон про економічні повноваження в надзвичайних ситуаціях 1977 року (IEEPA) для запровадження мит.

Трьохсуддівська колегія зазначила, що IEEPA не надає президентові «необмежених повноважень» щодо тарифів, а передача Конгресом такого права була б неконституційною.

Суд визнав, що торговий дефіцит США не відповідає визначенню «надзвичайної загрози», необхідної для застосування IEEPA.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс назвала рішення «великою перемогою для працюючих сімей, бізнесу та верховенства права», наголосивши, що президент не може ігнорувати Конституцію. Позивачі стверджували, що жоден президент раніше не використовував IEEPA для мит, а торговий дефіцит, який існує десятиліттями, напряму не загрожує економіці.

Після рішення суду адміністрація Трампа повідомила про намір оскаржити його у Федеральному апеляційному суді, а згодом, можливо, у Верховному суді.

Рішення суду викликало негайну реакцію ринків: ф’ючерси на S&P 500 зросли на 1,4%, на Dow Jones Industrial Average – на 1,1%, а японський Nikkei Stock Average піднявся на 1,2%.

Рішення ускладнює торговельні переговори з понад десятком країн і ставить під сумнів нещодавні угоди з Великою Британією та Китаєм. Адміністрація Трампа може вдатися до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє запроваджувати мита для протидії несправедливим торговельним практикам і вважається юридично надійнішим, зазначає WSJ.

Контекст

Трамп використовував IEEPA для запровадження мит на Канаду, Мексику та Китай через контрабанду фентанілу, а також для так званих «взаємних» мит у квітні 2025 року на всіх торговельних партнерів США. Згодом він призупинив ці мита на 90 днів для переговорів.

Позивачами у справах виступили виноімпортер V.O.S. Selections разом із чотирма іншими малими підприємствами, а також 12 штатів, включно з Нью-Йорком і Орегоном, які оскаржили мита, запроваджені для боротьби з незаконною міграцією та наркотрафіком.

Скасування мит Трампа є значним ударом по його економічній політиці, яка спиралася на агресивне використання тарифів для скорочення торговельного дефіциту США. За даними Міністерства юстиції, він зріс на 40% за останні п’ять років.

Адміністрація стверджує, що дефіцит послаблює ланцюги постачання, виробництво та військову спроможність країни. Проте судді висловили скептицизм щодо таких аргументів, порівнявши дії Трампа з можливим оголошенням надзвичайного стану через дефіцит арахісового масла.

Рішення суду підкреслює напругу між гілками влади в США, де Конгрес традиційно відповідає за торговельну політику, але делегував частину повноважень президентові.