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На цей раз «колаборант»? Нацполіція звинувачує Жеваго і топменеджмент «Артеріуму» в роботі з РФ за статтею 111-2 (колабораціонізм). Чим це загрожує підприємцю

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

5 хв читання

«Це черговий етап політичного тиску після безстрокових санкцій РНБО – раніше так було з «АвтоКрАЗом», тепер із «Артеріумом», – прокоментував ситуацію Жеваго Фото Getty Images

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Нацполіція 16 липня провела обшуки на підприємствах «Артеріуму». Власник – Костянтин Жеваго – і восьмеро топменеджерів отримали підозри у справі про виготовлення і продаж ліків на території Росії. Жеваго і представники «Артеріуму» заперечують звинувачення й кажуть про тиск на бізнес. Які перспективи справи у суді?

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У середу, 16 липня, співробітники Нацполіції провели понад 40 обшуків в офісах і на виробництві корпорації «Артеріум» у Києві, Харкові, Львові та Київській області. Причина – підозра у продовженні роботи на фармацевтичному ринку Росії через треті країни після 2022 року, йдеться в опублікованій заяві Нацполіції. 

Правоохоронці прямо не вказують компанію та імʼя фігурантів, але наведені деталі – 51 рік, народився у РФ, депутат шістьох скликань – не залишають сумніву, що йдеться про Костянтина Жеваго та корпорацію «Артеріум».   

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