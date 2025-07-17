Нацполіція 16 липня провела обшуки на підприємствах «Артеріуму». Власник – Костянтин Жеваго – і восьмеро топменеджерів отримали підозри у справі про виготовлення і продаж ліків на території Росії. Жеваго і представники «Артеріуму» заперечують звинувачення й кажуть про тиск на бізнес. Які перспективи справи у суді?

У середу, 16 липня, співробітники Нацполіції провели понад 40 обшуків в офісах і на виробництві корпорації «Артеріум» у Києві, Харкові, Львові та Київській області. Причина – підозра у продовженні роботи на фармацевтичному ринку Росії через треті країни після 2022 року, йдеться в опублікованій заяві Нацполіції.

Правоохоронці прямо не вказують компанію та імʼя фігурантів, але наведені деталі – 51 рік, народився у РФ, депутат шістьох скликань – не залишають сумніву, що йдеться про Костянтина Жеваго та корпорацію «Артеріум».