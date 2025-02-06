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Суд заблокировал указ Трампа о гражданстве США по праву рождения

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп подписывает указ об ограничении гражданства США по праву рождения, 20 января 2025 года /Getty Images

Дональд Трамп подписывает указ об ограничении гражданства США по праву рождения, 20 января 2025 года Фото Getty Images

5 февраля Федеральный суд штата Мэриленд заблокировал на неопределенный срок указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения детям нелегальных иммигрантов и иностранцев с временными визами. Это решение означает, что указ не вступит в силу в этом месяце, пишет The Washington Post.

Подробности

  • Документ, подписанный Трампом, ограничивает получение гражданства США по праву рождения на территории страны. Как заявили в Белом доме, дети нелегальных мигрантов больше не смогут автоматически становиться американцами.
  • Указ президента «прямо противоречит тексту 14-й поправки к Конституции США», заявила судья Дебора Бордмен. Запрет будет касаться всей страны и действовать, пока рассматривается дело. Упразднить его может высшая судебная инстанция.

Контекст

Указ Трампа, изданный поздним вечером 20 января, является одним из его предвыборных обещаний и частью серии директив, связанных с границей и иммиграцией, включая усиление депортаций и приостановку переселения беженцев.

Против этой инициативы было подано не менее шести исков от организаций, выступающих за права иммигрантов, и 22 штатов.

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