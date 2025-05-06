Суд зобовʼязав демонтувати відпочинковий комплекс на березі Дніпра в Києві

Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про знесення готельно-ресторанного комплексу на березі Дніпра в Києві та повернення земельної ділянки площею 0,5 га територіальній громаді. Про це 6 травня повідомила Київська міська прокуратура.

Деталі

Комплекс, розташований на вул. Набережно-Корчуватській, 35, у межах прибережної захисної смуги Дніпра, відомий як Galera Resort. Земельна ділянка, вартістю 3,2 млн грн, належить до водного фонду та підлягає особливій охороні, що забороняє будь-яке будівництво.

За даними прокуратури, фізична особа зареєструвала право власності на незаконно зведений комплекс на підставі рішення районного суду, яке згодом скасували. Надалі комплекс передали до статутного капіталу товариства, що дозволило у 2018 році отримати ділянку в оренду.

У 2024 році Київська міська рада продовжила договір оренди на 15 років, що стало підставою для позову прокуратури до суду.

Контекст

На початку квітня 2025 року забудовнику Galera Resort повідомили про підозру у зведенні ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в столиці.

За даними прокуратури, щоб оформити право користування цією ділянкою, він, ймовірно, підробив документи про нібито наявні цивільно-правові відносини з іншою особою. Згодом забудовник звернувся до суду з вимогою визнати за ним право власності на збудовану нерухомість.