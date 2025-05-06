Суд обязал демонтировать место отдыха на берегу Днепра в Киеве

Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение о сносе гостинично-ресторанного комплекса на берегу Днепра в Киеве и возврате земельного участка площадью 0,5 га территориальной общине. Об этом 6 мая сообщила Киевская городская прокуратура.

Подробности

Комплекс, расположенный по ул. Набережно-Корчеватской, 35, в пределах прибрежной защитной полосы Днепра, известен как Galera Resort. Земельный участок стоимостью 3,2 млн грн принадлежит водному фонду и подлежит особой охране, запрещающей любое строительство.

По данным прокуратуры, физическое лицо зарегистрировало право собственности на незаконно возведенный комплекс на основании решения районного суда, которое впоследствии было отменено. В дальнейшем комплекс передали в уставный капитал общества, что позволило в 2018 году получить участок в аренду.

В 2024 году Киевский городской совет продлил договор аренды на 15 лет, что стало основанием для иска прокуратуры в суд.

Контекст

В начале апреля 2025 года застройщику Galera Resort сообщили о подозрении в возведении ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в столице.

По данным прокуратуры, чтобы оформить право пользования этим участком, он, вероятно, подделал документы о якобы имеющихся гражданско-правовых отношениях с другим лицом. Впоследствии застройщик обратился в суд с требованием признать его право собственности на построенную недвижимость.