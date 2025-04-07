Біткоїн по $75 000. Капіталізація криптовалют за добу обвалилася на 12,8%

Криптовалюти стрімко втрачають вартість на тлі тарифної політики Трампа. За даними CoinGecko, станом на 10:00 за Києвом, загальна капіталізація всіх криптовалют впала на 12,8% за добу до $2,46 трлн.

Деталі

Основні криптовалюти зазнали значних втрат. Bitcoin подешевшав на 9,9% до $74 854, а Ether обвалився на 20,1% до $1 438. XRP упав на 21,7% до $1,66, BNB – на 11,1% до $525, Solana – на 18,7% до $97,18, TRON – на 6,1% до $0,22, а Dogecoin – на 20,3% до $0,13.

За даними Coinglass, за добу ліквідовано ставок на $868 млн – найбільше за шість тижнів. Аналітики прогнозують подальше падіння, вказуючи на рівні підтримки для Bitcoin ($75 000) та Ether ($1 500), пише Bloomberg.

Попри початкову стійкість, криптовалюти не відірвалися від трендів Nasdaq 100. Експерти попереджають про можливі різкіші корекції після старту торгів акціями в США.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт. У Рожевому саду Білого дому він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які вплинуть на більшість країн і набудуть чинності 5 та 9 квітня.

Ці заходи посилюють торговельний конфлікт: ЄС і Китай готуються до контрдій, тоді як Велика Британія прагне підписати з США масштабну торговельну угоду.

Тарифна ініціатива Трампа коштувала 500 найзаможнішим людям світу $536 млрд за два дні – це найбільше дводенне падіння за даними Bloomberg Billionaires. Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite просіли на 10,5% та 11,4% відповідно.

Через світову нестабільність американський фондовий ринок 3-4 квітня втратив $6,6 трлн, встановивши рекорд найгіршого дводенного обвалу. Від початку другої каденції Трампа в січні 2025 року загальні збитки досягли $11,1 трлн.