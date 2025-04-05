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Найбагатші люди світу за два дні втратили $536 млрд через тарифи Трампа. Хто зазнав найбільших втрат

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Через тарифну війну Трампа 500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за два дні, пише Bloomberg 4 квітня. Це є найбільшою дводенною втратою в історії за індексом Bloomberg Billionaires.

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Деталі 

  • Індекс S&P 500 упав на 10,5% за два дні, а Nasdaq Composite знизився на 11,4%. Падіння в п’ятницю на $329 млрд стало найбільшим із часів піку пандемії Covid-19 у 2020 році, перевищивши спад у четвер на $208 млрд. Майже 90% мільярдерів, яких відстежує індекс, втратили частину статків у п’ятницю, із середнім падінням на 3,5%.
  • Найбільше за два дні втратив генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск. Акції компанії впали більш ніж на 10% у п’ятницю, зменшивши його статки на $31 млрд із початку торгів у четвер. Загальні втрати Маска за рік сягнули $130 млрд.
  • Засновник Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг утратив $27 млрд через падіння акцій компанії майже на 14% за два дні. Генеральний директор Carvana Co. Ернест Гарсія III втратив $2 млрд, що вибило його зі списку 500 найбагатших людей світу, коли акції його компанії з продажу вживаних авто впали на 28%.
  • Засновник Nike Inc. Філ Найт став одним із небагатьох, хто виграв у п’ятницю. Акції компанії зросли на 2,8% після того, як Трамп повідомив про «дуже продуктивну розмову» з в’єтнамським лідером То Ламом щодо можливого скасування 46% тарифу на В’єтнам, де зосереджено значну частину виробництва Nike. Це додало $84 млн до статків Найта, компенсувавши втрати $3 млрд у четвер.
  • Мексиканський мільярдер Карлос Слім мав протилежний результат. У четвер він зберіг невеликий приріст завдяки виключенню Мексики зі списку країн, на які спрямовані тарифи, що трохи підняло головний індекс країни. Але в п’ятницю Слім втратив $5,5 млрд, коли мексиканська біржа Bolsa впала на 4,9%.

Контекст 

2 квітня президент США Дональд Трамп заявив про запровадження нових мит на імпорт. Виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він показав перелік тарифів від 10% до 50%, які зачеплять майже всі країни світу і почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Ці дії розпалюють торгову війну: ЄС і Китай пообіцяли відреагувати на мита США, тоді як Велика Британія розраховує на вигідну торговельну угоду з Вашингтоном.

США закликали союзників утриматися від контрзаходів. Міністр фінансів Скотт Бессент попередив про небажаність «відплатних» дій.

Трамп зазначив, що може переглянути мита в бік зменшення за умови отримання «виняткових» пропозицій від інших держав. Він також допустив пом’якшення тарифів на товари з Китаю в обмін на продаж TikTok.

Проте 4 квітня Китай відповів, запровадивши аналогічні мита на американські товари.

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