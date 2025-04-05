Фондовий ринок США за два дні обвалився на рекордні $6,6 трлн

Фондовий ринок США 3-4 квітня втратив близько $6,6 трлн, що стало найбільшим дводенним падінням в історії, пише MarketWatch . З початку другої каденції Дональда Трампа у січні 2025 року загальні втрати склали $11,1 трлн.

Деталі

Зазначається, що інвестори виявилися неготовими до оголошення президентом Трампом масштабних глобальних тарифів, які перевершили всі прогнози. Експерти зазначають, що фінансові ринки чинять тиск на адміністрацію, вимагаючи або зменшити заплановані мита, або показати прогрес у переговорах, про що повідомлялося в п’ятницю.

Того ж дня Трамп у Truth Social розповів про успішну розмову з лідером В’єтнаму. Це призвело до зростання акцій Nike Inc., яка має значне виробництво в цій країні, на 3%, хоча загальний спад на ринку це не зупинило.

У п’ятницю ризики рецесії залишалися головною темою, і навіть позитивний звіт про зайнятість за березень не зміг підняти настрій інвесторів.

Напередодні вихідних аналітики висловлювали занепокоєння через можливу ескалацію торгової війни, де США не планують відступати. Експерти попереджають, що продовження конфлікту може серйозно зашкодити технологічному сектору та економіці в цілому, підвищивши ймовірність рецесії та завершення зростання ринку.

До закриття торгів у п’ятницю індекс S&P 500 упав на 5,97%, перевищивши втрати за перші 75 днів першого терміну Джорджа Буша-молодшого. Індекс Russell 2000, що відображає малі компанії, знизився на 4,37%, ставши найгіршим початком нової адміністрації за даними FactSet.

Від дня інавгурації Dow Jones втратив 11,9%, S&P 500 – 15,4%, а Nasdaq, який у лютому досяг максимуму 20,056.25, упав більш ніж на 22%, увійшовши в «ведмежу» зону разом із Russell 2000.

Американські акції зазнали найбільшого тижневого падіння з березня 2020 року. Аналітики зазначають, що слабкий старт на початку президентського терміну не є чимось незвичайним, але цього разу масштаби втрат надзвичайно великі.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп анонсував введення нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з тарифами від 10% до 50%, які торкнуться майже всіх країн світу і набудуть чинності 5 та 9 квітня.

Ці кроки загострюють торгову війну: ЄС і Китай заявили про намір відповісти на американські мита, тоді як Велика Британія сподівається укласти масштабну торговельну угоду зі США.

Сполучені Штати закликали партнерів уникати заходів у відповідь. Міністр фінансів Скотт Бессент застеріг від «помсти» з боку інших країн.

Трамп підкреслив, що готовий знизити мита, якщо отримає «феноменальні» пропозиції від держав. Він також припустив можливість послаблення тарифів на китайські товари, якщо Пекін погодиться продати TikTok.

Однак 4 квітня Китай оголосив про введення симетричних мит на американську продукцію.