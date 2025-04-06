«Америка розвивалася не завдяки митам, а всупереч їм». Розмова з «The Grumpy Economist» Джоном Кокрейном зі Стенфорду про інфляцію, політику Трампа і проблеми ЄС

Захід переживає економічну революцію, каже економіст Джон Кокрейн з Інституту Гувера при Стенфорді. Ідеї останніх 20 років відкинуті, виборці повертаються до здорового глузду, вважає він. З чого складається економіка «здорового глузду», на його думку?
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
«Одна з патологій демократії — збільшувати витрати популярно, а платити за них податками або скорочувати витрати — ні», — пояснює економіст та старший науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті Джон Кокрейн, чому розвинуті країни завʼязли у борговій ямі.
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