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«Америка розвивалася не завдяки митам, а всупереч їм». Розмова з «The Grumpy Economist» Джоном Кокрейном зі Стенфорду про інфляцію, політику Трампа і проблеми ЄС

Петро Чернишов /Олександр Чекменьов
Петро Чернишов
Контриб’ютор Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

9 хв читання

Джон Кокрейн, Петро Чернишов /колаж Анастасія Решетнік

«Головне в моїй теорії — не лише сам борг, а довіра до його погашення державою», — Джон Кокрейн, економіст та старший науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті. Фото колаж Анастасія Решетнік

Захід переживає економічну революцію, каже економіст Джон Кокрейн з Інституту Гувера при Стенфорді. Ідеї останніх 20 років відкинуті, виборці повертаються до здорового глузду, вважає він. З чого складається економіка «здорового глузду», на його думку?

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

«Одна з патологій демократії — збільшувати витрати популярно, а платити за них податками або скорочувати витрати — ні», — пояснює економіст та старший науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті Джон Кокрейн, чому розвинуті країни завʼязли у борговій ямі. 

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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