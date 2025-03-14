Світова торгівля зросла до рекордних $33 трлн у 2024 році – ООН

Обсяг глобальної торгівлі у 2024 році досяг рекордних $33 трлн, показавши зростання на 3,7% ($1,2 трлн) порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у звіті Конференції ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD).

Деталі

Найбільший внесок зробив сектор послуг, який зріс на 9%, додавши $700 млрд (близько 60% загального приросту). Торгівля товарами збільшилася на 2% ($500 млрд).

Економіки, що розвиваються, випередили розвинені країни за динамікою: їхній експорт та імпорт зросли на 4%, тоді як у розвинених країнах спостерігався спад на 2%.

Торговельні дисбаланси посилилися: дефіцит США з Китаєм склав $355 млрд, з ЄС – $241 млрд, а профіцит Китаю досяг максимуму з 2022 року. На початку 2025 року торгівля залишалася стабільною, але UNCTAD попереджає про ризики через геоекономічну напругу, протекціонізм і торговельні конфлікти.

Дві третини світової торгівлі відбувається без тарифів, однак їхнє підвищення може загрожувати експорту, особливо з країн, що розвиваються, зазначають у звіті.

Контекст

У 2023 році світова торгівля зазнала певного спаду. За даними Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), обсяг світової торгівлі скоротився на 5% порівняно з попереднім роком, досягнувши приблизно $30,7 трлн. Зокрема, торгівля товарами зменшилася на 8% (майже на $2 трлн), тоді як торгівля послугами зросла на 7% (близько $500 млрд).

Світова організація торгівлі (СОТ) повідомила про скорочення обсягів світової торгівлі товарами на 1,2% у 2023 році. У вартісному вираженні експорт товарів знизився на 5%, до $24,01 трлн.

Основними факторами цього спаду були зниження попиту в розвинених країнах, низька ефективність економік Східної Азії та зменшення цін на сировинні товари. Ці чинники разом сприяли помітному скороченню торгівлі товарами.