Експорт для країн «третього світу». Замість свого ринку ЄС пропонує Україні торгувати з країнами Африки та Латинської Америки.

Після понад десяти років підготовки українського бізнесу до інтеграції на внутрішній ринок Європейського союзу, там радять Україні переорієнтувати експорт на країни «третього світу». Про це заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Ключові факти

«Сьогодні, коли йде розмова про інтеграцію до внутрішнього ринку, ми чуємо сигнали з ЄС, що Україні треба відновити свої спроможності на ринках третіх країн», – сказала вона. Європейська комісія намагається відкинути Україну на ринки «третіх країн» на шляху до її євроінтеграції.

Попри це Україна має продовжувати шлях за європейським вектором. «Сила нашої переговорної позиції полягає в тому, що неможливо розвернути країну, яка 10 років рухалася в напрямку Європейського Союзу», – підкреслила віцепрем’єрка.

За її словами, це один з найважливіших політичних викликів на шляху до вступу в ЄС. «Фактично відвертати Україну від себе через дуже часто необґрунтовані цифри, або політичні маніпуляції – неможливо», – вказала вона.

Водночас віцепремʼєрка заявила, що зараз — найкращий час розгортати спроможності українського бізнесу на території Євросоюзу. Це означає автоматичне застосування до підприємців правил внутрішнього ринку ЄС, пояснила вона.

Контекст

У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Її важливою частиною є положення про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що передбачає лібералізацію торгівлі між сторонами та уніфікацію законодавства.

Єврокомісія 16 червня 2024 року опублікувала висновок, у якому рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС, а 23 червня Європейська рада – остаточно схвалила це рішення.

Рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів.

Саміт експортерів відбувся 16 березня 2023 року за підтримки генеральних партнерів: Payoneer, ТПП України, Meest, «Метінвест». Партнерами експозони виступили: «Нова пошта», група компаній «Прометей», ТМ Casillero del Diablo.