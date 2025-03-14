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Експорт для країн «третього світу». Замість свого ринку ЄС пропонує Україні торгувати з країнами Африки та Латинської Америки.

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Після понад десяти років підготовки українського бізнесу до інтеграції на внутрішній ринок Європейського союзу, там радять Україні переорієнтувати експорт на країни «третього світу». Про це заявила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

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Ключові факти

  • «Сьогодні, коли йде розмова про інтеграцію до внутрішнього ринку, ми чуємо сигнали з ЄС, що Україні треба відновити свої спроможності на ринках третіх країн», – сказала вона. Європейська комісія намагається відкинути Україну на ринки «третіх країн» на шляху до її євроінтеграції.
  • Попри це Україна має продовжувати шлях за європейським вектором. «Сила нашої переговорної позиції полягає в тому, що неможливо розвернути країну, яка 10 років рухалася в напрямку Європейського Союзу», – підкреслила віцепрем’єрка.
  • За її словами, це один з найважливіших політичних викликів на шляху до вступу в ЄС. «Фактично відвертати Україну від себе через дуже часто необґрунтовані цифри, або політичні маніпуляції – неможливо», – вказала вона.
  • Водночас віцепремʼєрка заявила, що зараз — найкращий час розгортати спроможності українського бізнесу на території Євросоюзу. Це означає автоматичне застосування до підприємців правил внутрішнього ринку ЄС, пояснила вона.

Контекст

У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Її важливою частиною є положення про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, що передбачає лібералізацію торгівлі між сторонами та уніфікацію законодавства.

Єврокомісія 16 червня 2024 року опублікувала висновок, у якому рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС, а 23 червня Європейська рада – остаточно схвалила це рішення.

Рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів. 

Саміт експортерів відбувся 16 березня 2023 року за підтримки генеральних партнерів: Payoneer, ТПП України, Meest, «Метінвест». Партнерами експозони виступили: «Нова пошта», група компаній «Прометей», ТМ Casillero del Diablo.

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