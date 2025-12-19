Україна залучила понад $125 млн пільгових коштів у межах програм Світового банку, спрямованих на підтримку сфери освіти та системи охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба Кабміну 19 грудня.

Деталі

Зокрема, за проєктом LEARN («Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні») держава отримала $105,7 млн. Ще $19,5 млн надійшло в межах проєкту THRIVE («Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»).

Усі кошти зарахували до загального фонду державного бюджету.

Контекст

Проєкт LEARN реалізується з 2024 року: загальний обсяг укладених зі Світовим банком угод становить близько $420 млн, з яких Україні вже надали понад $305 млн.

Проєкт THRIVE також стартував у 2024 році. В його межах Світовий банк уже перерахував Україні близько $320 млн із передбачених угодами $454 млн.