Україна залучила понад $125 млн пільгових коштів у межах програм Світового банку, спрямованих на підтримку сфери освіти та системи охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба Кабміну 19 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Зокрема, за проєктом LEARN («Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні») держава отримала $105,7 млн. Ще $19,5 млн надійшло в межах проєкту THRIVE («Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність»).
- Усі кошти зарахували до загального фонду державного бюджету.
Контекст
Проєкт LEARN реалізується з 2024 року: загальний обсяг укладених зі Світовим банком угод становить близько $420 млн, з яких Україні вже надали понад $305 млн.
Проєкт THRIVE також стартував у 2024 році. В його межах Світовий банк уже перерахував Україні близько $320 млн із передбачених угодами $454 млн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.