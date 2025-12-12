Україна отримала від Світового банку $290 млн у межах програми RISE, спрямованої на підтримку підприємництва. Кошти вже перераховані до державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства від 12 грудня.

Деталі

Фінансування стало можливим після виконання урядом умов програми на 2025 рік, зокрема щодо розвитку експорту для малого та середнього бізнесу, запровадження екологічних і соціальних стандартів та розширення цифрових сервісів.

У відомстві зазначають, що ці ресурси посилять бюджетні можливості та дадуть змогу розширити інструменти підтримки підприємців і промисловості.

Контекст

Програму RISE було започатковано після підписання відповідної угоди в листопаді 2024 року. Загальний обсяг фінансування становить $681 млн. Минулого року Україна вже отримала $250 млн у межах цієї програми.

RISE є складовою економічного плану відновлення України та має на меті підтримати щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року.