Tesla представила дешевші Model 3 і Model Y. Що змінилося і скільки вони коштують

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Нова Tesla Y, яка коштує $39 990 /tesla.com

Нова Tesla Y, яка коштує $39 990 Фото tesla.com

Tesla випустила стандартні, спрощені версії своїх найпопулярніших моделей – седана Model 3 та кросовера Model Y. Компанія намагається залучити покупців після завершення федерального податкового кредиту $7500 на електромобілі, який діяв у США, пише WSJ.

  • Нові базові модифікації Model 3 і Model Y коштують $36 990 і $39 990 відповідно – це одні з найдешевших електрокарів на американському ринку. 
  • Зменшення ціни досягнуто за рахунок спрощення комплектації: Tesla прибрала підсвічування салону, електрорегулювання керма, частину динаміків, елементи оздоблення зі штучної шкіри, а також AM/FM-радіо і задній дисплей для пасажирів.
  • Для Model Y компанія прибрала скляний дах та переробила передню оптику, замінивши світлову смугу на звичайні фари.
  • Обидві моделі мають запас ходу близько 321 милі (517 км) – трохи менше, ніж у дорожчих варіантів, але все ще більше, ніж у більшості конкурентів. 
Tesla представила дешевші Model 3 і Model Y. Що змінилося і скільки вони коштують /Фото 1

"Дешева" Tesla Model 3 за $36 990

Контекст

Tesla сподівається, що нові версії допоможуть їй конкурувати з дешевими електрокарами з Китаю. Компанія вже кілька років обіцяла випустити доступнішу модель, однак минулого року Ілон Маск відмовився від планів щодо Model 2 вартістю $25 000, щоб зосередитися на безпілотному Cybercab.

Попри зниження цін, Tesla також підвищила вартість своїх преміальних Model S і Model X, додавши до них «люкс-пакети» з функцією автономного водіння та безлімітною зарядкою.

Поява дешевших версій покликана пом’якшити очікуване падіння продажів у четвертому кварталі після скасування податкової пільги. Конкуренти Tesla – GM, Ford і Hyundai – уже оголосили про власні програми стимулювання попиту на електромобілі.

У третьому кварталі Tesla збільшила глобальні продажі на 7,4% рік до року, частково завдяки ажіотажу перед завершенням федерального кредиту. Маск пояснив, що запуск більш доступного Model Y має на меті дати змогу купити Tesla людям, які раніше не могли собі цього дозволити.

