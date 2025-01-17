Тестовий запуск SpaceX завершився невдачею: корабель Starship вибухнув

Сьомий за рахунком тестовий запуск космічного корабля Starship з ракетою-носієм Super Heavy, що створюються для пілотованих польотів на Місяць, закінчився невдачею, пише «Голос Америки» 17 січня. Starship зруйнувався під час зльоту.

Ключові факти

Космічний корабель Starship компанії SpaceX зруйнувався після запуску 16 січня, проте ракета-носій успішно повернулася на стартовий майданчик.

Компанія Ілона Маска охарактеризувала інцидент як «стрімку незаплановану дезінтеграцію». У міру підйому шість двигунів корабля, зважаючи на все, відключалися один за одним, а звʼязок з апаратом перервався через вісім з половиною хвилин після старту.

Це мав бути перший політ нової, вдосконаленої моделі космічного корабля. Очікувалося, що після запуску з Техасу він перетне Мексиканську затоку і здійснить майже навколосвітню подорож, як і в попередніх випробуваннях. На кораблі було закріплено десять макетів супутників для відпрацювання їх запуску.

За хвилину до втрати апарату SpaceX за допомогою механічних маніпуляторів стартової вежі успішно зловила ракету-носій, що повернулася, що до цього вдалося лише один раз.

Втім, незабаром оптимізм змінився розчаруванням через долю космічного корабля.

«Здорово, що повернення ракети-носія вдалося, але ситуація з кораблем, звичайно, засмучує», — зазначив представник SpaceX Ден Хуот, підкресливши, що це було льотне випробування експериментального апарату.

Останні дані, отримані з космічного корабля, показали, що він досяг висоти 146 км і розвинув швидкість близько 21300 км на годину.

За словами Маска, попередній аналіз показав, що витік палива міг призвести до підвищення тиску в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна. У цій частині корабля планується посилити систему пожежогасіння, покращити вентиляцію та проводити додаткові перевірки на наявність витоків, повідомив він у соціальній мережі X.

Контекст

Декількома годинами раніше у Флориді компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, запустила свою нову надважку ракету New Glenn. Під час першого польоту ракета успішно вийшла на орбіту і вивела експериментальний супутник на висоту кілька тисяч кілометрів над Землею. Однак перший ступінь ракети-носія зруйнувався і не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

У 2024 році SpaceX Ілона Маска стала рекордсменом у запуску комерційних космічних вантажів на орбіту: компанія здійснила 134 запуски ракет-носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy, успішно доправивши на навколоземну орбіту 1,497 848 кг корисного навантаження. Це не тільки рекорд 2024 року, а й абсолютний рекорд за всю історію космонавтики.