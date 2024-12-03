SpaceX домовляється про продаж акцій при оцінці в $350 млрд – Bloomberg

Нова оцінка закріпить статус SpaceX як найдорожчого стартапу у світі. Востаннє SpaceX оцінювався приблизно в $210 млрд у пропозиції на початку цього року.

Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори щодо продажу інсайдерських акцій, що може збільшити вартість ракетно-супутникової компанії приблизно до $350 млрд, пише Bloomberg із посиланням на джерела 3 грудня. Раніше компанія обмірковувала оцінку $255 млрд.

Ключові факти

Так звана вторинна пропозиція, за допомогою якої співробітники та деякі ранні акціонери можуть продати акції, надає інвесторам закритої компанії SpaceX можливість генерувати ліквідність на тлі поглиблення звʼязків між Маском та обраним президентом Дональдом Трампом.

За ринкової капіталізації близько $350 млрд SpaceX також могла б зрівнятися з деякими з найбільших у світі публічних компаній за рівнем капіталізації.

Поточні переговори зі SpaceX продовжуються, і деталі потенційної угоди можуть змінитися в залежності від інтересу з боку продавців та покупців, повідомили джерела.

Контекст

SpaceX – майже монополіст на ринку запуску супутників у США завдяки успіхам ракети Falcon 9. Також до цього додається запекла боротьба за контракти та активна конкуренція за приватний космос. Супутниковий інтернет-бізнес Starlink є ключовим фактором в економіці компанії.

Потенційне зростання вартості SpaceX наголошує на величезних доходах, які імперія Маска отримала після президентських виборів у США.

Акції Tesla Inc. зросли на 42% з 5 листопада, тоді як власні статки Маска злетіли приблизно до $353 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Трамп уже знайшов посаду для мільярдера у свої адміністрації. Ілон Маск і підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий Департамент урядової ефективності. Хто увійде до команди обраного президента США, читайте тут.