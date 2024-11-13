Тисяча Зеленського. Голова бюджетного комітету розповіла про джерела фінансування

Ініціативу президента Володимира Зеленського з виплати 1000 грн кожному українцю уряд пропонує профінансувати за рахунок Фонду безробіття. На початку року цей фонд перерахував 10 млрд грн у спецфонд держбюджету для виконання програм Мінекономіки на підтримку бізнесу. Про це розповіла в інтерв’ю Forbes голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Деталі

Ці 10 млрд грн у бюджеті 2024 року розподілили на програми часткової компенсації вартості купівлі сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва (1 млрд грн), індустріальні парки (1 млрд грн), «інвест-няні» (3 млрд грн), компенсацію витрат за гуманітарне розмінування (2 млрд грн) і підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги (3 млрд грн) – те, що пізніше стало національним кешбеком.

За словами Підласої, з 10 млрд грн залишилися невикористаними 9,3 млрд. З цих коштів покриватимуть «тисячу» до кінця 2024-го. Можливо, на 2025 рік теж залишаться кошти. Залежно від кількості людей, які захочуть її узяти, зазначила голова бюджетного комітету.

«Коли кажуть, що 1000 грн візьмуть 30 млн людей і це коштуватиме 30 млрд грн, я не погоджуюся. Думаю, буде набагато менше. Наразі незрозуміло, як «тисяча» буде нараховуватися дітям. Якщо на картку батьків, то 15 млн – реалістична оцінка», – сказала Підласа.

Контекст

Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму «тисяча гривень на людину». Кожен українець включно з дітьми має отримати по 1000 грн. Їх можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.

На тисячу Зеленського уряд планує спрямувати кошти донорів, виділені у «цивільну» частину бюджету України, які Мінекономіки та інші міністерства не встигають використати в поточному році. Їх не можна спрямувати на оборону, тому вирішили направити на соціальну підтримку українців, пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.