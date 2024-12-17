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TIU Canada отримає контроль над чотирма сонячними електростанціями в Івано-Франківську

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

TIU Canada отримає контроль над чотирма сонячними електростанціями в Івано-Франківську, які раніше належали компанії SPP Development Ukraine. Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл, йдеться у повідомленні відомства 17 грудня.

Деталі 

ТОВ «ТІУ 1», що є частиною групи TIU Canada, отримало дозвіл на придбання понад 50% часток у статутному капіталі таких підприємств:

  • ТОВ «Івано-Франківська Сонячна Електростанція 1»;
  • ТОВ «Івано-Франківська Сонячна Електростанція 2»;
  • ТОВ «Івано-Франківська Сонячна Електростанція 3»;
  • ТОВ «Івано-Франківська Сонячна Електростанція 4».

Контекст

SPP Development Ukraine володіє сонячними електростанціями, проєкти яких охоплюють понад 114 МВт у більш ніж 20 містах України, повідомляється на офіційному сайті компанії.

TIU Canada, один із лідерів альтернативної енергетики в Україні, активно інвестує у розвиток галузі. З 2016 року компанія спрямувала понад $65 млн у сонячну енергетику через свій фонд Refraction Fund 1. Сьогодні TIU Canada експлуатує три сонячні електростанції з загальною потужністю 44 МВт.

За даними Forbes, виторг TIU Canada у 2023 році зріс на 38% порівняно з 2022-м і досяг 267 млн грн.

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