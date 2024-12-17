Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

TIU Canada получит контроль над четырьмя солнечными электростанциями в Ивано-Франковске

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

TIU Canada получит контроль над четырьмя солнечными электростанциями в Ивано-Франковске, ранее принадлежавшими компании SPP Development Ukraine. Антимонопольный комитет предоставил соответствующее разрешение, говорится в сообщении ведомства 17 декабря.

Подробности

ООО «ТИУ 1», являющееся частью группы TIU Canada, получило разрешение на приобретение более 50% долей в уставном капитале таких предприятий:

  • ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 1»;
  • ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 2»;
  • ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 3»;
  • ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 4».

Контекст

SPP Development Ukraine владеет солнечными электростанциями, проекты которых охватывают более 114 МВт в более чем 20 городах Украины, сообщается на официальном сайте компании.

TIU Canada, один из лидеров альтернативной энергетики в Украине, активно инвестирует в развитие отрасли. С 2016 года компания направила более $65 млн в солнечную энергетику через свой фонд Refraction Fund 1. Сегодня TIU Canada эксплуатирует три солнечных электростанции общей мощностью 44 МВт.

По данным Forbes, выручка TIU Canada в 2023 году выросла на 38% по сравнению с 2022-м и достигла 267 млн грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине