TIU Canada получит контроль над четырьмя солнечными электростанциями в Ивано-Франковске, ранее принадлежавшими компании SPP Development Ukraine. Антимонопольный комитет предоставил соответствующее разрешение, говорится в сообщении ведомства 17 декабря.

Подробности

ООО «ТИУ 1», являющееся частью группы TIU Canada, получило разрешение на приобретение более 50% долей в уставном капитале таких предприятий:

ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 1»;

ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 2»;

ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 3»;

ООО «Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 4».

Контекст

SPP Development Ukraine владеет солнечными электростанциями, проекты которых охватывают более 114 МВт в более чем 20 городах Украины, сообщается на официальном сайте компании.

TIU Canada, один из лидеров альтернативной энергетики в Украине, активно инвестирует в развитие отрасли. С 2016 года компания направила более $65 млн в солнечную энергетику через свой фонд Refraction Fund 1. Сегодня TIU Canada эксплуатирует три солнечных электростанции общей мощностью 44 МВт.

По данным Forbes, выручка TIU Canada в 2023 году выросла на 38% по сравнению с 2022-м и достигла 267 млн грн.