Торгова війна. Китай вдарив митами по американських агровиробниках

Китай запровадив нові тарифи на американські товари вартістю $22 млрд, зокрема на сільськогосподарську продукцію, у відповідь на дії президента США Дональда Трампа. Це загострює торгову війну між двома найбільшими економіками світу, пише FT 10 березня.

Деталі

Нові заходи Китаю спрямовані передусім на американських фермерів, які підтримують Трампа. Пекін додав 10% мита на соєві боби, які торік принесли США $12 млрд, а також наклав 15% збори на бавовну, курятину та кукурудзу.

Переважна більшість американського сільськогосподарського експорту до Китаю тепер підпадає під додаткові тарифи, що підірве їхню конкурентоспроможність на китайському ринку, зазначило видання.

За оцінками аналітиків Nomura, додаткові тарифи охоплюють американський імпорт на $19 млрд, а ще $3 млрд товарів отримали 15% мита.

Китай також зупинив імпорт американської деревини, посилаючись на проблеми зі шкідниками. Минулого року США експортували до Китаю колод на $850 млн.

Хоча Трамп визнав, що тарифи спричинять «невеликі незручності», він минулого тижня закликав американських фермерів у соцмережах «почати виробляти багато сільськогосподарської продукції для продажу ВСЕРЕДИНІ Сполучених Штатівʼ, додавши: «Розважайтеся!».

Контекст

Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади і Мексики, зокрема для автовиробників.

На вихідних Трамп не виключив, що його політика може спричинити рецесію в США. Експерти, а також американські фермери, починають побоюватися, що країни рухаються до шкідливого повторення торговельної війни між США та Китаєм, яка мала місце під час першого президентського терміну Трампа. Його тарифна боротьба у 2018 році призвела до втрат американського сільського господарства на $27 млрд, хоча ферми отримали компенсацію від федерального уряду в розмірі до $23 млрд за торговельні збої.