Торгова війна. Китай вдарив митами по американських агровиробниках

Китай запровадив нові тарифи на американські товари вартістю $22 млрд, зокрема на сільськогосподарську продукцію, у відповідь на дії президента США Дональда Трампа. Це загострює торгову війну між двома найбільшими економіками світу, пише FT 10 березня.
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Деталі
- Нові заходи Китаю спрямовані передусім на американських фермерів, які підтримують Трампа. Пекін додав 10% мита на соєві боби, які торік принесли США $12 млрд, а також наклав 15% збори на бавовну, курятину та кукурудзу.
- Переважна більшість американського сільськогосподарського експорту до Китаю тепер підпадає під додаткові тарифи, що підірве їхню конкурентоспроможність на китайському ринку, зазначило видання.
- За оцінками аналітиків Nomura, додаткові тарифи охоплюють американський імпорт на $19 млрд, а ще $3 млрд товарів отримали 15% мита.
- Китай також зупинив імпорт американської деревини, посилаючись на проблеми зі шкідниками. Минулого року США експортували до Китаю колод на $850 млн.
- Хоча Трамп визнав, що тарифи спричинять «невеликі незручності», він минулого тижня закликав американських фермерів у соцмережах «почати виробляти багато сільськогосподарської продукції для продажу ВСЕРЕДИНІ Сполучених Штатівʼ, додавши: «Розважайтеся!».
Контекст
Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Пізніше США скасували тарифи на деякі товари з Канади і Мексики, зокрема для автовиробників.
На вихідних Трамп не виключив, що його політика може спричинити рецесію в США. Експерти, а також американські фермери, починають побоюватися, що країни рухаються до шкідливого повторення торговельної війни між США та Китаєм, яка мала місце під час першого президентського терміну Трампа. Його тарифна боротьба у 2018 році призвела до втрат американського сільського господарства на $27 млрд, хоча ферми отримали компенсацію від федерального уряду в розмірі до $23 млрд за торговельні збої.
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