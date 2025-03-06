Трамп дав автовиробникам відстрочку від мит. Волл-стріт реагує стабілізацією після кількох днів падіння

Президент США Дональд Трамп скасував 25% мита на товари з Канади та Мексики для автовиробників на один місяць. Це рішення допомогло зупинити найстрімкіше падіння на Волл-стріт за останні три місяці. Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тарифів для інших галузей, пише Reuters .

Деталі

Білий дім 5 березня офіційно оголосив про тимчасове звільнення автовиробників від мит, що набули чинності 4 березня. Це рішення ухвалено після телефонних розмов Трампа з керівниками Ford, General Motors і Stellantis.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що не припиняє тиск на Канаду та Мексику. Після телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо він написав у Truth Social, ситуація покращилася. «Він сказав, що стало краще, але я відповів: «Цього недостатньо», – зазначив президент США.

Тимчасове послаблення спричинило зростання акцій американських автомобільних компаній: General Motors додала 7,2%, Ford – 5,8%. Однак аналітики попереджають, що невизначеність у торговельній політиці США продовжує тиснути на ринок.

Фондові ринки США відреагували стабілізацією після кількох днів падіння. Індекс S&P 500 зріс на 1,1%, частково відігравши втрати.

Мита Трампа викликали занепокоєння серед американських компаній і споживачів. За оцінками аналітиків, тарифна політика може додати до $3000 до вартості автомобілів і до $7000 на моделі, що імпортуються з Канади чи Мексики.

Окрім автомобільної галузі, Білий дім розглядає можливість скасування 10% мита на канадські енергетичні імпорти, такі як сира нафта та бензин, які відповідають правилам угоди USMCA.

Контекст

Угода USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), яка замінила NAFTA у 2020 році, створила зону вільної торгівлі, що дозволяє автовиробникам безмитно переміщувати товари між цими країнами за умови дотримання певних правил походження комплектуючих.

Багато автомобілів, які продаються в США, мають деталі, виготовлені в Мексиці чи Канаді, або збираються там. Наприклад, значна частина комплектуючих для американських брендів, таких як Ford, General Motors і Stellantis, надходить із цих країн.

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, включно з автомобільними комплектуючими. 4 березня вони набули чинності. Це викликало занепокоєння в галузі: виробники попереджають, що підвищення витрат може майже миттєво збільшити ціни на автомобілі на тисячі доларів і спричинити перебої у ланцюгах постачання.

Автомобільні компанії наполягають на винятках для продукції, що відповідає правилам походження за торговельною угодою USMCA. Гендиректор Ford Джим Фарлі заявив, що тарифи будуть «руйнівними» для галузі та можуть «пробити діру» в американському автопромі.