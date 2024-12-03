Торгова війна. Китай відповів США на заходи проти напівпровідникової промисловості

Китай заборонив експорт до США товарів подвійного призначення, повʼязаних із галієм, германієм, сурмою та надтвердими матеріалами, пише Reuters із посиланням на міністерство торгівлі КНР. Це стало відповіддю на обмеження США проти китайської напівпровідникової промисловості.

Деталі

Директива Пекіна, яка посилається на «захист національної безпеки та інтересів», набуває чинності негайно – з 3 грудня. Також вона вимагає більш суворої перевірки кінцевого використання графітових виробів, що постачаються до США.

Ухвалені санкції посилюють дотримання вже існуючих обмежень на експорт критично важливих мінералів, які Пекін почав запроваджувати минулого року. Але вони застосовуються лише до США в умовах останньої ескалації торговельної напруженості між двома найбільшими економіками світу напередодні вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, зазначає агентство.

Цей крок зроблено після того, як 2 грудня США втретє за три роки запровадили обмеження на китайську напівпровідникову промисловість, заборонивши експорт 140 компаніям, зокрема виробнику обладнання для чипів Naura ATechnology Group Co Ltd.

Контекст

У жовтні цього року не було жодних поставок германію та галію з Китаю до США, хоча роком раніше це був четвертий і пʼятий за величиною ринок збуту мінералів відповідно, свідчать дані китайської митниці.

Галій і германій використовуються в напівпровідниках, тоді як германій ще й застосовується в інфрачервоних технологіях, волоконно-оптичних кабелях і сонячних батареях.

Загальні жовтневі поставки сурми з Китаю впали на 97% порівняно з вереснем після того, як Пекін запровадив заходи з обмеження експорту цієї продукції. Минулого року на Китай припадало 48% світового видобутку сурми, яка використовується в боєприпасах, інфрачервоних ракетах, ядерній зброї та окулярах нічного бачення, акумуляторах і фотоелектричному обладнанні.

Інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Трампа, вважають експерти Bank of America. Вони прогнозують 5% падіння валютних ринків країн, що розвиваються, у першій половині 2025 року. Основний удар припаде на китайський юань. У першій половині наступного року китайська валюта впаде до 7,6 юаня за долар, якщо адміністрація Трампа введе 40% мита на китайські товари. При цьому 60% мита призведуть до зниження курсу юаня до 8 за долар порівняно з поточним рівнем 7,24.