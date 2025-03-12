Торгова війна. Канада відповіла на мита Трампа контрзаходами на $20 млрд

Влада Канади 13 березня запровадить 25% мита на імпорт низки американських товарів у відповідь на запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25% мита на сталь і алюміній із Канади. Про це повідомив міністр фінансів країни Домінік Леблан, передає CTV News .

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«Канадський уряд у ніч на четвер запровадить 25% мита на імпорт американських товарів вартістю 29,8 млрд канадських доларів (близько $20 млрд)», – сказав Леблан.

За його словами, під тарифи потрапляють зокрема, американська сталь і алюміній, компʼютери, спортивне обладнання та низка виробів із чавуну.

«Ми не будемо сидіти склавши руки, тоді як наша знаменита сталеливарна та алюмінієва промисловість стає мішенню», – зазначив Леблан.

Контекст

У лютому Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, скасувавши домовленості, укладені його попередником Джо Байденом із торговими партнерами США. Ці домовленості дозволяли безмитний імпорт певних обсягів сталі й алюмінію. У Білому домі пояснили цей крок як відповідь на дії «іноземних гравців», які, за їхніми словами, нарощують експорт металів до Америки й підривають роботу місцевих виробників.

Трамп також розширив мита на метали, включивши до списку широкий перелік товарів, що містять сталь і алюміній, зокрема тенісні ракетки, велотренажери, меблі та кондиціонери. Цей крок був частиною ширшого пакета протекціоністських заходів, які Трамп запровадив після вступу на посаду в січні.

11 березня Трамп оголосив, що подвоїть мита на імпорт сталі й алюмінію з Канади до 50%. Однак пізніше того ж дня він скасував це рішення.

Провінція Онтаріо в Канаді, яка 10 березня оголосила про введення 25-відсоткових тарифів на електроенергію, що експортується до США, вирішила призупинити цей захід, щоб зменшити напругу в обопільних митах.

12 березня Єврокомісія оголосила про контрзаходи проти нових тарифів США на імпорт сталі й алюмінію з ЄС. Загальна сума контрзаходів оцінюється у €26 млрд.