Компанія співвласника «АТБ» Геннадія Буткевича будує перший ТЦ у Житомирі. У планах – вихід у регіони

Компанія BGV Development, яка належить співвласнику АТБ Геннадію Буткевичу, будує свій перший торговий центр у Житомирі. У майбутньому планується створити мережу з невеликих ТЦ у регіонах. Про це йдеться у статті Forbes Ukraine.

Ключові факти

На початку 2025 року BGV Development планує ввести в експлуатацію торговельний центр у Житомирі на вулиці Отаманів Соколовських, 1. Його загальна площа – 3800 кв. м.

«Компанія наразі веде переговори з низкою міжнародних та українських компаній для відкриття магазинів у новому ТЦ», – йдеться у письмовій відповіді пресслужби BGV Development.

Торговельним центром у Житомирі Буткевич розпочинає розвиток нового формату – мережі районних та приміських малих торгових комплексів, кажуть у пресслужбі компанії.

Контекст

Компанія BGV Development, яка веде деволоперські проєкти групи BGV Development Геннадія Буткевича, зʼявилася в червні 2024-го. Будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об’єднання зусиль, казав у письмовій відповіді Forbes Ukraine Буткевич.

У 2023-му він інвестував у будівництво житлового масиву в Житомирі та побудову нового стадіону, писав Forbes Ukraine у лютому 2024-го. «Компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області», – йшлося у пресрелізі BGV.

На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство.. «Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», – каже CEO Saga Development Андрій Вавриш.

З 21 жовтня 2024 року фонду Буткевича «Магнум» належить 49% у ТОВ «Столиця-Зем-Індустрія», яке є замовником будівництва ЖК Boston Creative House, свідчать дані YouControl. Фонд сина Вавриша Максима «Ельбрус» контролює 31%. Нові партнери розглядають можливість співпраці і щодо інших девелоперських проєктів.

Наприкінці 2024 року Геннадій Буткевич почав зводити котеджне містечко Equides Villas у Лісниках на Київщині. Загальна площа житлової забудови – 5312 кв. м. Усього в планах забудовника – 51 заміська вілла. Будинки планують продавати з ремонтом і меблюванням.