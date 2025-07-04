Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 4 липня його адміністрація розпочне розсилку листів торговельним партнерам із зазначенням односторонніх митних ставок, які країни повинні будуть сплачувати з 1 серпня. Про це пише Bloomberg.
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Деталі
- За словами Трампа, 4 липня буде надіслано близько 10-12 листів, а додаткові листи відправлятимуться протягом наступних кількох днів. «До 9 липня всі країни будуть охоплені», – зазначив він, маючи на увазі встановлений дедлайн для укладення угод із США, щоб уникнути вищих імпортних мит. Мита коливатимуться від 10-20% до 60-70%, залежно від країни.
- Ці ставки, якщо їх офіційно затвердять, перевищать початкові мита, оголошені Трампом у квітні під час запуску програми «День визволення», які варіювалися від базових 10% до максимальних 50%. Президент не уточнив, які країни потраплять під дію мит і чи стосуватимуться вони окремих товарів.
- Трамп наголосив, що країни почнуть сплачувати мита з 1 серпня, і ці кошти надходитимуть до США. Він давно заявляв, що в разі неукладення угод до наступного тижня мита будуть введені автоматично, що змушує партнерів поспішити з переговорами.
Контекст
2 квітня Трамп анонсував так звані «взаємні» мита, але призупинив їх на 90 днів для переговорів, встановивши тимчасову ставку 10%. Наразі адміністрація уклала угоди з Великою Британією та В’єтнамом, а також домовилася про перемир’я з Китаєм, що дозволило двом найбільшим економікам світу зменшити взаємні мита.
У середу Трамп оголосив про угоду з В’єтнамом: США встановлять 20% мито на в’єтнамський експорт і 40% на товари, що проходять через країну транзитом (зокрема з Китаю). Хоча ці ставки нижчі за початкові 46% для В’єтнаму, вони перевищують універсальний рівень 10%. Деталі угоди залишаються неопублікованими.
Інвестори позитивно відреагували на в’єтнамську угоду, що призвело до зростання акцій американських виробників із потужностями у цій країні. Водночас ключові партнери, такі як Японія, Південна Корея та ЄС, ще працюють над угодами. Трамп висловив оптимізм щодо переговорів з Індією, але різко критикував Японію, пропонуючи встановити для неї мита на рівні 30-35%.
У вівторок президент заявив, що не планує відтерміновувати дедлайн. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що рішення про можливе продовження переговорів ухвалюватиме Трамп, залежно від того, чи ведуть партнери перемовини добросовісно.
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