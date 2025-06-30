Китайські онлайн-ритейлери Temu та Shein у США зіткнулися зі стрімким спадом продажів. Причина – запровадження Дональдом Трампом мит на китайські товари та закриття податкової лазівки, пише Financial Times 30 червня. Раніше компанії стрімко зростали через цю податкову пільгу, що дозволяла їм пропонувати нижчі ціни, ніж у конкурентів.

Деталі

Кількість активних користувачів додатка Temu в США скоротилася на 51% – до 40,2 млн осіб із березня по червень. Shein також зазнав втрат: кількість користувачів зменшилася на 12%, склавши 41,4 млн, повідомляє Sensor Tower.

Shein і Temu революціонізували електронну комерцію за останні п’ять років, обходячи імпортні мита завдяки прямій доставці товарів із Китаю окремими посилками. Низькі ціни та агресивна реклама в соцмережах допомогли їм швидко здобути велику клієнтську базу.

У відповідь на складнощі в США Shein і Temu активізувалися в Європі. У червні кількість користувачів Temu зросла на 76% у Франції, 71% в Іспанії та 64% у Німеччині порівняно з минулим роком. Shein також наростив аудиторію: зростання склало 13-20% у Великобританії, Німеччині та Франції.

Shein планував вихід на біржу, але не отримав підтримки регуляторів у США та Великобританії. За даними Reuters, компанія незабаром подасть заявку на IPO в Гонконзі. Shein відмовилася коментувати плани щодо лістингу чи результати бізнесу.

Контекст

2 травня президент Трамп скасував пільгу на низькоцінові товари (до $800) із Китаю та Гонконгу, назвавши її «великою аферою проти США». Замість цього він запровадив мито у 90%, який згодом знизили до 30% у рамках зменшення торговельної напруги з Китаєм.

Temu адаптувався до змін, перейшовши на доставку товарів від продавців у США, а не з Китаю. Водночас обидві компанії значно скоротили витрати на рекламу: за даними Sensor Tower, за останні три місяці витрати Temu на рекламу в США впали на 87%, а Shein – на 69%. Минулого року вони були серед найбільших цифрових рекламодавців у США, а тепер опинилися за межами топ-60.

Проте в Європі компанії можуть зіткнутися з новими викликами: ЄС планує ввести збір у €2 на малі посилки, а Великобританія розглядає можливість скасування власної пільги на імпортні мита.