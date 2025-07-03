Великі європейські компанії, такі як Mercedes-Benz і LVMH, послаблюють зусилля ЄС протистояти погрозам Дональда Трампа щодо введення мит. Про це 3 липня пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Деякі керівники провели неофіційні зустрічі з американськими посадовцями, наполягаючи на швидкій угоді та виключенні американських товарів, як-от бурбон, зі списку відповідних мит, щоб уникнути торговельної війни, пише видання.

Через занепокоєння щодо прибутків європейські компанії чинять тиск перед дедлайном 9 липня, щоб уникнути 50% мит на імпорт із ЄС до США. У разі невдачі Єврокомісія запропонувала мита на американський експорт вартістю €95 млрд ($112 млрд). Країни-члени та промислові групи хочуть скоротити цей список на €70 млрд, що викликає занепокоєння Комісії.

«Ми прагнемо позитивного результату», – заявив у Брюсселі Марош Шефчович, вирушивши до Вашингтона. ЄС готовий прийняти угоду з 10% митами на експорт, але хоче нижчих ставок для фармацевтики, алкоголю, напівпровідників і авіації.

Компанії, зокрема німецькі автовиробники Mercedes, BMW і Volkswagen, залежать від американського ринку та пропонували власні ініціативи в переговорах із союзниками Трампа, але прогрес незначний. BMW і Mercedes інвестують у США, Volvo Cars розширює виробництво. Фармацевтичні компанії, як-от Sanofi, також обіцяють мільярдні інвестиції в США.

Виробники французького коньяку та ірландського віскі лобіюють деескалацію, адже США і Китай забезпечують 80% їхнього експорту. Слабкий внутрішній попит, конкуренція з Китаєм і втрата російської енергії роблять США ключовим ринком.

«Вже є зниження інвестицій і втрати добробуту», – зазначив Девід Дайснер із німецької лобістської групи. ЄС прискорює торговельні угоди для диверсифікації, але єдність у переговорах під загрозою.

«Комісія має очолити процес», – наголосив Майкл Пламмер із Університету Джона Гопкінса. Невдалий результат може вплинути на протистояння з Китаєм щодо електромобілів і чистих технологій.

Канцлер Фрідріх Мерц критикує складний підхід Комісії, закликаючи зосередитися на автопромі, фармацевтиці та машинобудуванні. Голова LVMH Бернар Арно попередив про катастрофу для вино-горілчаної індустрії та закликав до компромісу, особисто беручи участь у переговорах у Вашингтоні.

Контекст

Дональд Трамп заявив про намір запровадити 50% мита на товари з Євросоюзу з 1 червня, звинувативши Брюссель у «складних торговельних відносинах» і зазначивши, що переговори з ЄС зайшли в глухий кут. Раніше того ж місяця ЄС запропонував нову торговельну угоду, яка передбачала поступове скасування мит на несільськогосподарські товари та співпрацю в енергетичній і цифровій сферах. Однак США відхилили цю пропозицію, а американський міністр торгівлі Говард Латнік назвав переговори «фактично безплідними». У відповідь ЄС оголосив про підготовку контрзаходів, зокрема введення додаткових мит на американський експорт на суму $107 млрд у разі провалу переговорів.

Згодом Трамп погодився відкласти введення 50% мит на товари з ЄС і продовжити діалог до 9 липня. У коментарі для ЗМІ він розповів про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: «Вона запропонувала перейти до конструктивного діалогу. Ми мали хорошу розмову і незабаром зустрінемося, щоб знайти рішення».

У соцмережі Truth Social Трамп назвав продовження переговорів «честю». Урсула фон дер Ляєн, зі свого боку, висловила готовність ЄС до «швидких і рішучих» переговорів зі США, але закликала Трампа повернутися до початкового 90-денного терміну для діалогу.