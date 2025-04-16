США вимагатимуть від торгових партнерів обмежити співпрацю з Китаєм в обмін на зниження мит – WSJ

Адміністрація президента Дональда Трампа використовує торговельні переговори, щоб змусити партнерів США обмежити економічні зв’язки з Китаєм. Мета – ізолювати економіку Китаю та послабити його позиції перед можливими переговорами лідерів країн, пише WSJ 16 квітня.

Ключові факти

США планують залучити понад 70 країн до стратегії економічної ізоляції Китаю. Партнерам запропонують зниження тарифів і торговельних бар’єрів в обмін на обмеження співпраці з Пекіном.

Вашингтон вимагає від країн заборонити транзит китайських товарів через їхні території, не дозволяти компаніям із Китаю розміщувати виробництва для обходу американських мит і блокувати імпорт дешевих китайських промислових товарів.

Стратегію розробив міністр фінансів Скотт Бессент. Він представив ідею Дональду Трампу 6 квітня, наголосивши, що це дасть змогу нейтралізувати спроби Китаю уникнути американських мит. Бессент не виключає, що адміністрація Трампа може навіть домагатися делістингу китайських компаній з американських фондових бірж.

Трамп публічно натякнув на цю політику в інтерв’ю іспаномовній програмі «Fox Noticias». Він заявив, що країни можуть бути змушені обирати між економічною співпрацею зі США чи Китаєм. Це було сказано у контексті рішення Панами відмовитися від участі в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях».

США планують запропонувати митні поступки Японії, Великій Британії, Австралії, Південній Кореєї та Індії. Зустріч Бессента з японським міністром економіки може відбутися вже найближчим часом.

Пекін тим часом проводить власну дипломатію: цього тижня Сі Цзіньпін підписав десятки економічних угод із В’єтнамом – партнером США, який постраждав від мит Трампа.

Китай зменшує обсяги імпорту та орієнтується на самозабезпечення. Але, як зазначає колишній радник Білого дому Пітер Гаррелл, Китай не зможе стати повноцінною заміною США для країн, які залежать від експорту.

Контекст

Економічна ізоляція Китаю – частина ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на послаблення Пекіна. США прагнуть змусити Китай піти на поступки в майбутніх переговорах між Трампом і Сі Цзіньпіном.

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%, а 2 квітня оголосив глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.

Згодом Трамп підвищив мита на товари з Пекіна до 125% із попередніх 84%. Однак це додається до 20% мита, пов’язаного з фентанілом, яке Трамп раніше наклав на Китай. Таким чином ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%.

Китай оголосив 11 квітня, що застосовуватиме мито у розмірі 125% до всіх товарів США з 12 квітня в межах останньої ескалації.

За оцінкою СОТ, ескалація торгової напруги між США та Китаєм становить значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. За попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%. Поділ світової економіки на два блоки ймовірно призведе до довгострокового скорочення світового реального ВВП майже на 7%, очікує СОТ.